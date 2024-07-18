轉會｜曼聯接近以7000萬歐元簽入18歲法甲中堅　未開季豪花過億

新人事新作風，曼聯今夏管理層重組後，未開季已積極簽入新援，除早前以4250萬歐元羅致荷蘭前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）外，亦準備再斥資7000萬歐元，買入一名18歲的年輕中堅約羅（Leny Yoro）。



經上季後防嚴重傷患潮，加上華拉尼離隊，「紅魔鬼」明言欲增強防線，上月便傳出有意從愛華頓收購巴夫韋特（Jarrad Branthwaite），不過遲遲未有進展。

英國BBC及天空體育以及The Athletics等權威媒體，在周四（18日）凌晨報道指，曼聯已接近從法甲球會里爾簽入年僅18歲的約羅，轉會費為6200萬歐元，加上附加費用可到達7000萬歐元，這名法國中堅將於日內到達曼徹斯特接受體檢。

「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）亦以標誌性的「Here we go」宣布這則轉會已成事，指約羅已完成初步體檢，雙方將會簽署5年合約。

曼聯即將簽入年輕中堅約羅。（約羅Instagram）

約羅出身里爾青訓，16歲便於一隊地標，上季在法甲出戰32場，是球會絕對主力之一。這名法國中堅本入選奧運名單，會在教練亨利麾下征戰巴黎奧運，可因為里爾需要出戰歐聯外圍賽，最終他被排除在名單外，因此曼聯球迷無法在今月的奧運中「驗貨」。

報道指，曼聯仍有意收購巴夫韋特及拜仁慕尼黑的荷蘭中堅馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt），不過簽入約舒亞舒克斯及約羅後，球會的財政空間便會縮小，可能性亦會因此受到影響。

早前盛傳迪歷特是曼聯今夏目標之一。（Getty Images）

從數據上看，約羅傳球表現最為突出，他上季傳球成功率為92.2%。據FOTMOB統計，優於93%同級聯賽的中堅。此外，約羅上季在里爾亦為球隊攻入2球，射門、xG（Expected goals，預期入球）等進攻數據，亦明顯比大部分同位置球員出色，相信能適應曼聯領隊坦赫格的控球戰術。

The Athletics戰術作家Anantaajith Raghuraman認為，約羅位置上多為防線最後一人，敏捷且能夠精準地察覺到危險，風格與利物浦隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）相似。

約羅上季表現不俗，身價亦因而水漲船高，更被媒體稱讚風格似雲迪克。（Getty Images）

在新老闆及體育總監下，曼聯似乎真的遵照之前傳出的轉會方針，以簽入年輕球員為主，今次未開季便斥資逾1億歐元，收購兩名不足23歲的小將，足見球隊改革決心。