英超｜雲尼斯達萊偕荷蘭同鄉投曼聯　坦赫格：向下一層次邁進

曼聯主帥坦赫格（Erik ten Hag）早前與曼聯續約至2026年，教練團隊同樣補強，其中一人是曼聯球迷的熟悉臉孔，是名宿雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）。



當曼聯宣布與坦赫格續約後，英國時間周四（11日）宣布，夏基（Rene Hake）與雲尼斯達萊一同加入教練團隊，兩名同鄉擔任坦帥的副手，而雲達加格及麥卡菲將會離隊。

「十分高興他們的加入，為我們球隊注入經驗﹑知識及能量，現在是合適的時機重新整理教練團，我們可以向下一層次邁進。」坦赫格在聲明中，盛讚兩名同鄉，來季將與留隊的麥卡倫（Steve McClaren）與費查（Darren Fletcher）緊密合作。

雲尼斯達萊（右）回歸曼聯。（Getty Images）

52歲的夏基加盟曼聯前，是荷甲球隊伊高斯的主帥，上季領球隊取得歐協聯資格，他卻放棄帥位任坦赫格副手，夏基與坦帥曾在川迪的青年軍共事。

48歲的雲尼斯達萊為人熟悉，在2001年至06年期間曾效力曼聯，協助紅魔鬼贏得英超冠軍。「雲佬」在掛靴後轉任教練，曾做荷蘭隊的助教及燕豪芬的主帥，如今加盟曼聯後大有機會擔任前鋒教練。

球員時代的雲尼斯達萊是個多產射手，射術精湛，為曼聯在150場英超中攻入95球，相信丹麥前鋒凱倫可以從「雲佬」身上獲益不少。

雲尼斯達萊球員生涯是個多產射手。（資料圖片／Getty Images）

從軒迪克﹑費格遜身上獲益

雲尼斯達萊早前接受《The Coaches' Voice》訪問時表示，從不同主帥身上學習到，溝通才是最重要。當雲佬在荷蘭任助教時，與名帥軒迪克（Guus Hiddink）合作，他在對方身上學到如何應對傳媒﹑如何分析對手﹑如何與球員溝通，雖然荷蘭在2016年歐國盃未能出線，但雲尼斯達萊同樣是獲益良多。

雲尼斯達萊當年在曼聯傳奇領隊費格遜麾下，他有相近的體悟，「從費格遜及卜比笠臣身上學到，當你與球員建立關係時，不止是為他的球員生涯著想，而是他的人生，如何發揮他們的個人潛力，這一點深深印在我的腦海裏。」

雲尼斯達萊同樣表示，坦赫格在內的一眾荷蘭籍領隊，是他一路上的學習對象，亦是他繼續進步的原動力。

雲尼斯達萊球員時代曾與費格遜合作，至今依然獲益不少。（資料圖片／Getty Images）

另外，曼聯的荷蘭力量繼續增強，曼聯即將從博洛尼亞簽入荷蘭前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），盛傳轉會費約3400萬鎊，這名23歲前鋒正好替補離隊的安東尼馬迪爾，成為隊中另一的前鋒人選。