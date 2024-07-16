曼聯熱身賽首戰訪挪威失利　拉舒福特擔正　坦赫格：表現未夠好

歐洲國家盃剛告一段落，英超球隊已經開始備戰新球季。曼聯在休季期間動作多多，新高層上任﹑主帥坦赫格獲續約﹑名宿雲尼斯達萊回歸任教練﹑簽入荷蘭新兵。新球季似乎新氣象，曼聯季前熱身賽首戰對挪威的老牌球會洛辛堡，結果紅魔鬼遭絕殺，以0：1落敗。



曼聯首仗季前熱身賽對洛辛堡，拉舒福特﹑美臣蒙特等球員正選上陣。（Getty Images）

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曼聯季前熱身賽首站造訪挪威，與老牌球會洛辛堡拍跳，早前與主帥坦赫格「破冰」的查頓辛祖未有隨隊。畢竟歐國盃剛結束，不少球員仍在休假中，紅魔鬼今仗由拉舒福特﹑卡斯米路﹑美臣蒙特領軍，配合一眾小將上陣。

作客的曼聯在上半場是捱打的一方，洛辛堡早段已射破曼聯大門，可惜越位在先，洛辛堡上半場兩度起腳卻分別中楣及中柱，上半場力保不失。換邊後，曼聯改以小將們入替，洛辛堡繼續主攻，中段一次撞射再度中柱，曼聯又逃過一劫，但依然逃不過落敗的命運，賀姆（Noah Holm）近門起腳破網，結果洛辛堡以1：0絕殺曼聯。

洛辛堡今仗在數據大勝曼聯，全場22次攻門，其中7次中目標，相反曼聯僅得5次射門。

拉舒福特今場上半場上陣。（Getty Images）

曼聯今次被洛辛堡射門22次。（Getty Images）

「就算不能贏，都不可以輸」

曼聯熱身賽首場即失利，坦赫格直言球隊表現不合格，「熱身賽勝負並非重點，但對曼聯來說，贏波是基本，就算不能贏，都不可以輸，我們仍在最後階段失守，而我們的表現遠低於標準。」

坦赫格強調，雖然熱身賽是用來提升球員們的體能狀態，加上今場面對一支在季中的球隊，但曼聯始終是曼聯，球員應該有更好的表現，而今仗未能達到。

回歸的曼聯名宿雲尼斯達萊，今仗亦是焦點之一，他更為球迷簽名及合照。坦赫格指「雲佬」是個有野心的教練，相信他的能力可以協助個別球員成長，尤其是在進攻方面。

坦赫格指曼聯今仗表現不合格。（Getty Images）