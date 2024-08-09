巴黎奧運｜為對抗塞納河水質污染　運動員出奇招飲可樂「解毒」

浪漫的塞納河，今屆巴黎奧運因為水質問題經常登上新聞，作為三項鐵人及游泳馬拉松場地，塞納河經常大腸桿菌及腸球菌超標，亦傳出有運動員完賽後嘔吐或生病。

不過有運動員以「奇招」應付，並認為十分有效：「關於可樂的傳言是真的。」



雖然巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）曾親自游河，以示塞納河安全，但奧運開幕至今，三項鐵人及游泳馬拉松便多次因水質問題取消訓練。

早前男子三項鐵人比賽結束後，不少運動員上岸後嘔吐，加拿大代表米斯羅卓（Tyler Mislawchuk）更是狂嘔十次。之後他接受加拿大媒體《CBC》訪問時澄清，嘔吐原因是喝了太多水，導致胃部不適，加上天氣太熱，與水質無關。

米斯羅卓賽後狂嘔，但事後他澄清與水質無關。（直播截圖）

縱使如此，仍傳出過有運動員抱怨在河中見到「不應該出現的東西」等傳聞，周六（9日）的男子游泳馬拉松10公里賽事，瑞典泳手Victor Johansson更因質疑水質問題而決定退賽。

他接受瑞典報章《Dagens Nyheter》訪問時，表達憂慮：「外面傳言很多，不過我們可以肯定有人因此生病。所以即使大腸桿菌水平下降，（要下水）感覺仍不太好。」Victor Johansson未有透露生病人數及名字：「他們在塞納河游了20分鐘，儘管時間很短，也有一些人生病了。」

從奧運開始前，塞納河水質便備受外界關注。（Getty Images）

奧運四年一次，當然有運動員不願就此卻步，《華爾街日報》報道指不少人為此各出奇招，飲可樂便是其中之一。紐西蘭三鐵選手Ainsley Thorpe稱她在賽後喝了可樂：「這沒有什麼壞處，你上網搜索一下的話，結果是這麼做會有效。」

在女子游泳馬拉松奪銀的澳洲選手Moesha Johnson「英雄所見略同」，向《華爾街日報》分享她的奇招：「關於可樂的傳言是真的，我們之後會經常飲可樂，嘗試憑此清洗體內的東西（細菌）。」

Moesha Johnson認為可樂能有效殺菌。（Getty Images）

可樂以外，有運動員認為益生菌有效「解毒」。比利時三鐵選手Jolien Vermeylen則表示，為攝入益生菌，他選擇在賽後飲乳酸飲品：「我只能做這麼多，我本打算不（在河中）喝水，不過我失敗了。」

不過美國腸胃病協會主席Maria Abreu博士則認為，可樂不會對奧運選手的腸道造成太大影響：「他們是年輕的運動員吧？他們本來就很健康，而且胃酸很強。」