巴黎奧運｜41歲女將福島亞由美　憑霹靂舞衝破外殼：人生只有一次

霹靂舞（Breaking）在2023杭州亞運成為比賽項目，更進入今屆巴黎奧運，成為焦點項目之一。

日本其中一名參賽選手福島亞由美（B-girl Ayumi），年齡是41歲，在一眾運動員之中不免較為年長。她其實21歲才首次接觸這項運動，但如今已是日本霹靂舞的領軍人物之一，「人生只有一次，若不停前進，不論幾歲都可以繼續成長」。

福島亞由美將於8月9日22:31迎來奧運首戰，面對烏克蘭的Anna Ponomarenko（B-girl Stefani）。



「跳舞途中，我腦海一片空白，不知道下一步該做什麼，然後便不由自主地坐在了舞台中央。我那場『Battle』的對手，是一名女小學生。」上月接受日本《讀賣新聞》訪問時，福島亞由美憶述她21歲，剛接觸霹靂舞3周後的出道戰，不敵一位小學女生。距今縱已過去20年，但仍記憶猶新。

那年她從加拿大留學回來，但因為個性內向，很少與人接觸及交談，英語能力未有提高多少，反而體重增加了10公斤：「當時我想減肥，衝破外殼。」

福島亞由美的首次「Battle」以慘敗告終，但這未有阻止她繼續跳霹靂舞。（Instagram）

在胞姊影響下，亞由美開始接觸這項運動，經常在京都站前揮汗如雨。雖然首次「Battle」以災難級的演出不敵小學生，但隨着日子過去，她掌握愈來愈多動作，從中找到樂趣，因此更勤奮練習，連生活習慣與飲食都作相應調整。

她曾是一名全職幼稚園老師，但現在已變成了副業。她2021年在WDSF世錦賽奪冠，去年再奪亞軍，在杭州亞運也獲銅牌，現已成為日本霹靂舞的女子領軍人物之一。

福島亞由美去年在世錦賽奪得亞軍。（Getty Images）

曾經因內向而無法在留學時向外踏出一步，福島亞由美感嘆道：「我因霹靂舞而跟很多國家的人交流，不論是作為舞者，還是作為人，霹靂舞都讓我成長不少。」

5月時福島亞由美在上海的奧運資格賽中取勝後，被問到與眾多年輕選手同場競技，是否為此有違和感時，她笑着否認：「我21歲才開始跳霹靂舞，確實是比較遲。雖然年齡比周圍的人大，但我也不覺得自己有那麼年長。」

福島亞由美寄語因年齡而放棄挑戰的人：「去年40歲時，姐姐跟我說：『人生已到達一半，想做什麼就去做的話會比較好。』我們兩人都是那種什麼事都寧願先試試看、而不是最後什麼都不做的類型。有興趣、有機會又力所能及的話，就應該去做，而不是因為年齡而卻步。如果你試過但不適合的話，可以停下來。人生只有一次，若不停前進，不論幾歲都可以繼續成長。」