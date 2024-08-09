巴黎奧運乒乓︱張本美和「不講武德」贈光蛋　領日本挫德國入決賽

巴黎奧運乒乓球女子團體準決賽日本對德國，早田希娜夥拍平野美宇在雙打先拔頭籌，第二場由張本美和出戰單打，面對18歲的卡夫曼（Annett Kaufmann）這個之前從未輸過的對手，竟以局數0：3敗陣。

平野美宇之後為日本再次取得優勢，領先2：1，張本美和在關鍵第四輪再次出場，這位年輕球手面對較她年長25歲的單曉娜，終順利發揮水平勝出，第三局更贈對方一個光蛋局。賽後如釋重負的張本美和抱頭大哭，日本會在決賽跟中國爭奪金牌。



張本美和初戰奧運。（Getty Images）

張本美和初戰奧運只戰女團

今年16歲的張本美和，今屆初戰奧運，哥哥是21歲的日本男子隊主將張本智和。兩兄妹感情要好，彼此互相扶持。張本智和在巴黎奧運連番失利，混雙首戰出局，男單八強鬥足七局不敵樊振東，團體賽是他今屆最後獎牌希望，無奈四強負瑞典無緣決賽，跌入銅牌戰。賽後張本智和悲嘆「我真的沒有力氣再戰鬥下去了」，直言不想打銅牌戰，「如果這場是單打，要是我一個人面對，我真的會死。」

或許美和也感受到哥哥的壓力，初戰奧運，在女子團體賽首度登場，或許有點緊張，她目前世界排名第八，對手只是排第100的卡夫曼，兩人在青少年時期3次交手美和也是全勝，不過今次美和被這位德國左手將對陣，竟以9：11、8：11、8：11在一局未得下0：3敗陣，大分數德國隊追成1：1平手。

張本美和擊敗單曉娜後抱頭大哭。（Getty Images）

「光蛋局」贈單曉娜 領日本入決賽後大哭

之後平野美宇出場，順利3局擊敗排名差一大截的萬遠，第四輪張本美和再度出場，終於發揮出真本事。對手單曉娜在中國出生，父母都是乒乓球運動員，她在爸媽指導下展現天份，努力接受專業訓練下仍未能晉身國家隊，22歲那年留學德國，至2012年入籍，2016年代表德國初戰奧運並贏得女團銀牌時已經33歲了。單曉娜世界排名最高上過第12位，那已是2017年的事，目前已滑落至第40位。

面對如此經驗豐富的對手，張本美和終放開懷抱，先贏11：8、11：5，第三局她贈單曉娜一記11：0「光蛋局」結束球賽。光蛋局在高水平乒乓球比賽不算常見，球手間有個不成文慣例，就算在強弱懸殊的比賽，往往也會讓對方得幾分，留對方一點面子。不過也有樣孫穎莎這樣堅持任何比賽也全力以赴的球員，她贈屢次在比賽請對手「食蛋」，令「孫穎莎不講武德」一度成為熱話。

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張本兄妹一日之間兩種眼淚

張本美和只得16歲，又是初戰奧運，她在第一場單打落敗後相信已很自責，因此她再度出場時使出渾身解數，也是人之常情。

她以3：0擊敗單曉娜，帶領日本晉身金牌戰後激動落淚，拿着毛巾抱頭痛哭，不禁令人想起一日前她哥哥張本智和在男團準決賽對瑞典落敗後倒地痛哭一幕。不同的是，張本智和流下悔恨之淚，妹妹美和是如釋重負的喜悅之淚。

張本美和比賽期間做出可愛表情。（路透社）

「我的目標從一開始就是金牌」

兩位分別大她8年的隊友早田希娜和平野美宇，立即送上溫言安慰和擁抱。賽後回過神來的張本美和回復自信本色，對於金牌戰硬撼中國，她揚言：「我並不需要因為對手是中國隊就擔心該怎麼做，重要的是調整自己，打出自己的比賽，全力以赴，就像第四局那樣。」

跟哥哥一樣，她的目標就是頒獎台最高一格，「我的決心沒變過，希望專注於自己的比賽。我的目標從一開始就是金牌。」高難度目標，相應也帶來重大壓力，張本美和續稱：「我當然想贏，但如果我別去想太多，打好自己的比賽，我想結果會來的。」

張本美和跟哥哥年紀輕輕已是日本乒乓球隊主力，壓力重大。（路透社）

張本兄妹的父母都是來自中國的乒乓球運動員，父親張宇是前四川省隊成員，母親張凌同樣來自四川，為國乒一員，跟名將鄧亞萍和喬紅同期。1998年張宇、張凌夫婦移居日本仙台，並擔任仙台少年俱樂部乒乓球教練，張本兄妹經父母訓練，自小已被譽為天才。

3年前張本智和初戰奧運，單打16強止步，男團獲得季軍；今屆賽事單打和混雙皆失利，男團要跟瑞典爭銅牌，反而妹妹張本美和今屆初戰奧運，已晉身女團金牌戰，坐銀望金。