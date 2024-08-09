巴黎奧運女排︱意大利扣球女王伊高露　從小受盡歧視曾退出國家隊

巴黎奧運女子排球賽事，多支球隊皆有力爭冠，中國、塞爾維亞、土耳其、巴西相繼下馬，歷年最佳成績只是八強的意大利，一路殺入決賽，與上屆冠軍美國爭冠。

意大利今年繼2022年後再次在世界排球聯賽（VNL）奪冠，近年意大利女排成績愈來愈好，一大原因是她們擁有得分能力驚人的伊高露（Paola Egonu）。



伊高露（Paola Egonu）。（路透社）

意大利扣球女王伊高露

身高1.93米的伊高露，扣球高度達到3.44米，而且力量驚人，2022年她在VNL創下扣球時速112.7公里，打破塞爾維亞名將保絲高域保持的世界紀錄。

她最拿手的對角攻擊，對手基本上難以阻擋。2021年東京奧運開幕禮，她獲選為意大利代表團持旗手，領軍贏得2022、2024兩屆VNL總冠軍，兩次均獲選為賽事最有價值球員（MVP），伊高露在意大利本土早已是家傳戶曉超級運動巨星。

伊高露盛裝出席意大利音樂節。（Getty Images）

從小因膚色受盡歧視

就算在排球界地位崇高，由於伊高露的父母是尼日利亞人，她從小已因膚色受盡歧視，例如小學時曾被老師禁止去廁所，還恥笑她說「黑人很臭」。回到家中母親勸告她說：「要有心理準備他們總是會找你麻煩，所以你必須在任何時候做到最好，常常保持清潔，表現良好，說話時也必須完美。」

成長路上因膚色遇上不少障礙，困難中她靠打排球得到安慰，很早已展現出天份和決心，從球會到國家隊極速成為超級球星，但歧視並不停止，2022年意大利在世錦賽準決賽被巴西擊敗後，出現大量針對她的社交媒體辱罵，「看到和聽到這些東西令我更加懷疑自己，最差勁的一句是：『她是意大利人嗎？』我真的很沮喪。」

一句「她是意大利人嗎？」讓伊高露心碎。（路透社）

「她是意大利人嗎？」一度崩潰暫別國家隊

那屆世錦賽意大利女排在銅牌戰擊敗美國後，伊高露崩潰了，當場哭着跟經理人說那是她代表國家隊的最後一戰，影片在網上瘋傳，她在巨大壓力下暫別國家隊。

自此她勇於為社會上的不公義發聲，大膽說出：「意大利是個種族歧視國家， 不是每個人都會歧視，也不是每個人都是壞人，但如你問我有沒有種族歧視，答案是肯定的。」

休息過後重新出發，伊高露今年為意大利女排再奪VNL總冠軍，巴黎奧運她帶領意大利一路勇闖決賽，創下史上最佳成績，決賽對美國坐銀望金，篤定獲得意大利歷來首面奧運女排獎牌。決賽無論最終成績如何，但願沒有笨蛋再衝出來質疑她的代表資格。

意大利女排請來傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，力求再有突破。（VNL）

歐洲球隊受惠意大利和土耳其兩大水平最高的女排職業聯賽，多支國家隊在主將外流這兩大聯賽下，近年進步神速，除了身處巴黎奧運A組的塞爾維亞，B組的波蘭，還有C組的意大利、土耳其和荷蘭。意大利男排是史上最成功男子排球隊之一，女排亦長期處於高水平，2002年贏過世界冠軍，2007、2011兩次世界盃冠軍，7次女排大獎賽入三甲，可是奧運會始終無緣頒獎台，只曾4次入八強，包括上屆東京奧運。

馬辛迪（Davide Mazzanti）教練2017年領軍後意大利女排再次成為頒獎台常客，2018年世錦賽亞軍、2022年季軍，2021年重奪歐洲冠軍，2022年首奪世界女排聯賽（VNL）冠軍。馬辛迪2023年尾離任，意大利女排聘得曾帶領意國男排長居世界巔峰的傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，今年意大利女排在VNL總決賽再度封后，表現更上層樓，並榮升世界排名第一。

意大利女排不單擁有當今最強攻擊手伊高露，球隊戰術亦靈活多變，絕對是世上最難應付的球隊之一。一個特別的地方是，意大利隊在VNL採用雙自由人的陣式出戰，由於奧運賽事規定場內只可派出一個自由人，為及早適應，他們在今年VNL總決賽回復較傳統的單自由人陣式，一樣能夠連過三關，先後擊敗美國、波蘭和日本奪冠。意大利女排歷年幾乎贏盡大賽獎牌，就只差奧運未上過頒獎台，今次在巴黎終能成功突破。

巴黎奧運女排

8月10日 23:15 銅牌戰 巴西 對 土耳其

8月11日 19:00 金牌戰 意大利 對 美國

