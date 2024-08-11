巴黎奧運｜居里金牌戰頂住壓力化身勇士　超級新丁取人生奧運首金

巴黎奧運男子籃球決賽最後3分鐘，美國「夢幻隊」被追至3分落後，難道法國能夠在主場做齣好戲？

這個幻想被史堤芬居里（Stephen Curry）徹底破滅，接應占士的後手傳球，擺脫對方三分線起手命中，分差拉開至6分。「咖哩仔」關鍵時刻火力全開，不論是踏後三分﹑面對夾擊下的三分，全數響袋，領美國男籃成功五連霸，36歲的居里同時取得生涯首面奧運金牌。

「他說把球交給他。」美國男籃卡爾教練指居里在最後3分鐘的暫停前如此建議，「咖哩仔」就是值得信賴。



拿走金牌的居里，開心得像個孩子。（Getty Images）

巴黎奧運｜美國男籃11分挫法國奪金五連霸 居里關鍵時刻無手軟

史堤芬居里是近代NBA最出色的三分射手，36歲的他在巴黎奧運首度亮相，但他的手感不似預期，4場僅攻入5個三分球，當中在對南蘇丹一仗更6射全炒。

四強戰面對塞爾維亞，美國男籃全場大部分時間落後，居里的三分球終於回來，全場轟入36分，三分球14射9中，成為「夢幻隊」反勝的功臣之一。

史堤芬居里在奧運最後兩場終於發力。（Getty Images）

美國隊與東道主法國爭金，與上場四強戰相反，大部分時間也是領先。最後3分04秒，法國曾經追至3分，為今場金牌戰掀起高潮。

「他（居里）在暫停時向我建議，『把球給我，我與勒邦做Pick-and-Roll，我們分散他們注意力』，我一口答應。」美國男籃卡爾教練賽後表示，居里如此對他說，作為勇士教練，他當然了解居里的能力，「因為我看過」，結果證明一切。

有咖哩，無甩拖。（Getty Images）

居里與占士合作，「咖哩仔」接應占士後手傳送，擺脫對方防守後起手三分球乾脆命中，美國隊拉開6分領先。居里再與占士做Pick-and-Roll，35歲的巴登（Nicolas Batum）緊貼，居里一個假動作騙過對方，然後再起手命中。

居里最後3分鐘三分百發百中。（Getty Images）

那邊廂的法國隊回敬一球三分，「咖哩仔」繼續持球，戴雲卜克「0度角」切入籃底再傳給三分線的居里，帶橫一步起手再中。怒吼一聲，拉起球衣的「USA」振奮士氣，後備席上的美國隊球員將雙手放在臉旁，模仿居里招牌的睡覺手勢。

法國隊仍未放棄，雲班耶馬外線三分又中一球，本身在後備席的居里隨即上場，再度引球上前，與杜蘭特互傳後惹來二人夾擊，他如常起手，射出高拋物線的一球同樣射中，彷彿為法國隊判下死刑，「咖哩仔」今次親身做招牌的慶祝動作，全場已經陷入瘋狂。居里逐一與隊友擊掌，占士同樣有樣學樣，一起做出睡覺手勢。

就算二人夾擊下起手，居里同樣射中。（Getty Images）

居里發威，大家都有覺好瞓。（Getty Images）

完場一刻，居里與隊友相擁慶祝，相當振奮，「咖哩仔」終於獲得生涯首面奧運金牌。「我終於鬆一口氣，這個並不簡單，我好興奮，這是我現時我最想要的。」居里坦言當時他一心只想製造好的出手機會，他事後笑言，回想該4個關鍵三分球：「我都有點嚇倒自己。」

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居里今屆巴黎奧運都留下一張精彩圖片，其中一張是雲班耶馬衝前干擾他起手。（Getty Images）

36歲的史堤芬居里生涯兩度錯過參戰奧運的機會，2016年他有傷在身，為了延長職業生涯，所以退出夢幻隊。上屆在疫情下舉行的東京奧運，同時為了健康原因而棄戰，在巴黎奧運終於一嘗金牌的味道。