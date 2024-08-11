巴黎奧運．田徑｜美國隊4X400接力摘兩金　女子隊壓倒性八連霸

巴黎奧運田徑4X400米接力，美國隊顯示王者的風采，男﹑女子隊齊齊奪冠，連掃兩面金牌。



美國隊在男子4X400米接力是史上最成功的隊伍，過去曾經18次奪金，上兩屆同樣摘金而回。

美國隊由比利（Christopher Bailey）﹑羅活特（Vernon Norwood）﹑迪蒙特（Bryce Deadmon）及班捷文出戰決賽。第6線的博茨瓦納第一棒快放，與美國及法國拉開領先，東道主法國後段未能緊貼，穩守第三位。美國與博茨瓦納一直拍住跑，最後一棒由班捷文大戰迪保高（Letsile Tebogo），美國隊稍為領先，這名200米金牌得主後段發力追近，最終以0.1秒之差憾負，美國隊以2分54.43秒打破奧運紀錄，連續三年贏得男子4X400米奧運金牌。

博茨瓦納200米金牌得主迪保高與美國隊激戰至最後，結果以0.1秒落敗摘銀。（Getty Images）

女子組方面，美國隊的優勢更加明顯，今場決賽由頭帶到尾，第二棒的麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）帶出明顯優勢，餘下兩棒由湯馬絲（Gabrielle Thomas）及賀姆絲（Alexis Holmes）完成，美國隊帶出逾40米的距離，結果跑出3分15.27秒，與世界紀錄只差0.1秒，以4.23秒的優勢輕鬆奪金，亦是連續8屆贏得金牌。

牙買加第二棒意外甩棒被取消資格，第二至第四位之爭更加精彩，直至最後100米，英國與愛爾蘭一直留守第二﹑第三位，荷蘭最後一棒的波爾（Femke Bol）在最後50米發力，超越兩軍獲得銀牌，英國則獲銅牌。

荷蘭的波爾在最後一棒反超前，為荷蘭摘下銀牌。（路透社）