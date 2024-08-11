巴黎奧運拳擊｜林郁婷爭議下奪金頒獎台掉淚 關社交媒體保持專注
撰文：趙子晉
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阿爾及利亞女拳手卡莉芙（Imane Khelif）贏得66公斤級別金牌，同樣捲入性別爭議的中華台北拳手林郁婷，出戰女子57公斤級別金牌戰，面對波蘭拳手以壓倒性的優勢奪金。
巴黎奧運另一位捲入性別爭議的拳手林郁婷，在拳擊女子57公斤級別連過三關，連贏烏茲別克﹑保加利亞及土耳其拳手晉級，與波蘭的Julia Szeremeta爭金牌。
身高1.75米的林郁婷面對矮10厘米的波蘭拳手，這名台灣拳手佔盡優勢，未有給予對方太多機會反擊，結果五位拳證一致裁定林郁婷勝出，以5：0擊敗波蘭拳手奪金。
巴黎奧運直擊｜林郁婷爭議中闖決賽 細看台媒合力保護自家運動員
經歷眾多爭議後，林郁婷踏上頒獎台最高一級，她貼心地為波蘭拳手整理衣服。當金牌戴上林郁婷頸上的一刻，如釋重負，不禁落淚。
這面金牌是中華台北今屆第二金，第三次單屆摘下兩金，亦是台灣史上首面拳擊奧運金牌。這面金牌同時圓滿林郁婷的拳擊生涯，儲齊奧運﹑亞運﹑世錦賽及亞錦賽冠軍的殊榮。
縱然金牌戰強勢奪金，林郁婷賽後表示每場賽事﹑每個對手她都認真對待，在場上用盡畢生所學來爭勝。在頒獎時，林郁婷憶起以往的辛酸而掉淚，「各種甜酸苦辣浮現腦海，被打到流鼻血﹑被擊倒，每個難關都是自己咬實牙關堅持下去，同樣是我勝利的原因。」
這場勝利，林郁婷認為台灣人也可以在奧運擂台取得成功，「我做到了，我們台灣人也可以做到。」
林郁婷全屆奧運會也被性別爭議困擾，她坦言不太了解外界討論的位置，她只是專注比賽﹑做好運動員的本份，「比賽時關閉社交媒體，在場上保持專注是十分重要的事，外界所說的（性別）爭議，其實我都不太了解，只是從教練身上得知片面的消息。我來奧運是為了比賽，我確保知道對手是誰，如何部署﹑好好訓練，把勝利拿下就是我要做的事，其他事情就交由教練處理。」
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