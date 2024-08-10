巴黎奧運｜中國跳水「夢之隊」歷史性壯舉　壟斷跳水項目全部8金

自2000年悉尼奧運增設雙人跳水項目以來，中國隊都在跳水佔很大優勢，橫掃多面金牌，但始終未能壟斷全部8面金牌。這項8金壯舉終於在今屆巴黎奧運做到，曹緣在今屆跳水最後一項決賽男子10米台摘金，幫助中國跳水「夢之隊」史無前例地贏得全部8面跳水金牌。



巴黎奧運中國跳水隊獎牌如下：

男子3米板

金牌：謝思埸

銀牌：王宗源

男子10米台

金牌：曹緣

男子雙人3米板

金牌：王宗源/龍道一

男子雙人10米台

金牌：練俊傑/楊昊

女子3米板

金牌：陳藝文

銅牌：昌雅妮

女子10米台

金牌：全紅嬋

銀牌：陳芋汐

女子雙人3米板

金牌：昌雅妮/陳藝文

女子雙人10米台

金牌：陳芋汐/全紅嬋

跳水在1904年聖路易斯奧運上首次亮相奧運舞台，此後從未缺席過任何一屆奧運。自2000年悉尼奧運增加雙人項目以來，至今每屆奧運跳水賽場都設置8個獎牌項目，今屆巴黎奧運也不例外。

擁有「夢之隊」綽號的中國跳水隊自1984年洛杉磯奧運以來逐漸成為這項運動的霸主。未計今屆，中國跳水隊已經在10屆奧運上贏得了64枚金牌中的47枚。不過，中國隊之前未曾在單屆奧運包攬所有跳水項目的金牌，直至今屆巴黎奧運達成8金壯舉。

在雅典奧運，中國跳水隊得6金，失落男子雙人3米板及女子個人10米台金牌。在北京奧運，中國跳水隊得7金，失落男子個人10米台金牌。在倫敦奧運，中國跳水隊得6金，失落男子個人3米板及10米台。在里約奧運，中國隊得7金，只有男子雙人3米板失金。上屆東京奧運上，中國隊同樣得7金，錯失男子雙人10米台金牌。