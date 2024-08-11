巴黎奧運女足｜38歲瑪達生涯最終戰留憾 巴西一球憾負美國再失金
撰文：趙子晉
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巴黎奧運女子足球金牌戰61分鐘，巴西38歲傳奇瑪達（Marta）後備入替，希望為落後一球的「森巴兵團」平反敗局，可惜事與願違，巴西最終一球不敵美國，屈居亞軍。縱然瑪達生涯6次贏得世界足球小姐的殊榮，可惜這名「女球王」未能領巴西贏得大賽錦標。
美國與巴西在女子足球金牌戰碰頭，荷里活明星湯告魯斯﹑前美國隊長韋冰露亦是座上客。兩軍上半場未有交收，直至史雲遜（Mallory Swanson）57分鐘近射打破僵局，巴西不敢怠慢，隨即作出調動，換入上兩場停賽的38歲老將瑪達，嘗試扭轉敗局。
巴西連番強攻，末段近門頭槌相當近磅，可惜再被美國門將尼靴（Alyssa Naeher）神勇撲出，最終以一球飲恨，屈居亞軍。美國女足則相隔兩屆再贏奧運金牌。
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