港超聯24/25賽程｜8.30旺角場東方對流浪揭幕　9隊爭霸轉踢三循環

撰文：威廉神
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香港超級聯賽公布賽程，港超聯24/25球季於8月30日（星期五）晚開鑼，由東方在旺角大球場對標準流浪，上演揭幕戰。港超聯24/25球季定於5月25日收「咧」，同時間舉行4場比賽，包括標準流浪對理文及東方對傑志兩場大戰。
香港U23解散，深水埗及晉峰退出港超聯，港甲冠軍九龍城升班，今季港超聯只有9支球隊角逐，比上季少兩隊，所以今季會踢三循環，每輪聯賽有4場比賽，有一支球隊輪空。

港超聯24/25參賽球隊：標準流浪、均業北區、東方、港會、傑志、九龍城、冠忠南區、理文、大埔

港超聯24/25球季第一周比賽：
30/08/2024（五）　20:00　東方　VS　標準流浪　旺角大球場
31/08/2024（六）　16:00　冠忠南區　VS　理文　香港仔運動場
31/08/2024（六）　16:00　均業北區　VS　傑志　北區運動場
01/09/2024（日）　16:00　大埔　VS　九龍城　大埔運動場

港超聯今日（14日）公布24/25球季賽程，揭幕戰由東方對標準流浪，在8月30日（星期五）晚8時於旺角大球場舉行。同一輪尚有在8月31日周末舉行的冠忠南區對理文、均業北區對傑志；至於升班馬九龍城第一場港超聯會在9月1日星期日作客另一支地區球隊大埔，港會首輪輪空。

傑志的英格蘭守門員泰利（Fynn Talley）。（袁志浩攝）

最後一輪港超聯定於5月25日星期日下午3時舉行，同時踢4場比賽，包括標準流浪對理文、東方對傑志的兩場重頭大戰，另外兩場是九龍城對港會及大埔對均業北區，冠忠南區輪空。

理文新兵夏馬特曾效力德甲賀芬咸。（袁志浩攝）

上季港超聯有11隊參賽，踢兩循環，每隊踢20場聯賽，最後由理文贏得冠軍，包尾的晉峰及尾三的深水埗退出港超聯，尾二的香港U23解散。在8支原有港超聯球隊，加上升班的港甲冠軍九龍城，今季有9支球隊競逐，聯賽由兩循環改為三循環，每隊每季要踢24場聯賽。

理文上季首奪港超聯賽冠軍。（夏家朗攝）

其他9月港超聯賽程：

12/09/2024（四）　20:00　東方　VS　均業北區　旺角大球場　第10周

14/09/2024（六）　16:00　大埔　VS　理文　大埔運動場　第2周

14/09/2024（六）　18:30　傑志　VS　冠忠南區　旺角大球場　第2周

15/09/2024（日）　16:00　均業北區　VS　九龍城　北區運動場　第2周

15/09/2024（日）　16:30　港會　VS　標準流浪　香港足球會　第2周

21/09/2024（六）　16:00　冠忠南區　VS　大埔　香港仔運動場　第3周

21/09/2024（六）　18:30　傑志　VS　標準流浪　旺角大球場　第3周

22/09/2024（日）　16:00　九龍城　VS　東方　深水埗運動場　第3周

22/09/2024（日）　16:00　理文　VS　港會　將軍澳運動場　第3周

25/09/2024（三）　20:00　傑志　VS　九龍城　旺角大球場　第10周

28/09/2024（六）　16:00　冠忠南區　VS　東方　香港仔運動場　第11周

28/09/2024（六）　18:30　理文　VS　標準流浪　將軍澳運動場　第4周

29/09/2024（日）　16:00　均業北區　VS　大埔　北區運動場　第4周

29/09/2024（日）　16:30　港會　VS　九龍城　香港足球會　第4周

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