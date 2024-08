港超聯24/25賽程｜8.30旺角場東方對流浪揭幕　9隊爭霸轉踢三循環

香港超級聯賽公布賽程,港超聯24/25球季於8月30日(星期五)晚開鑼,由東方在旺角大球場對標準流浪,上演揭幕戰。港超聯24/25球季定於5月25日收「咧」,同時間舉行4場比賽,包括標準流浪對理文及東方對傑志兩場大戰。

香港U23解散,深水埗及晉峰退出港超聯,港甲冠軍九龍城升班,今季港超聯只有9支球隊角逐,比上季少兩隊,所以今季會踢三循環,每輪聯賽有4場比賽,有一支球隊輪空。



港超聯24/25參賽球隊:標準流浪、均業北區、東方、港會、傑志、九龍城、冠忠南區、理文、大埔

港超聯24/25球季第一周比賽:

30/08/2024(五) 20:00 東方 VS 標準流浪 旺角大球場

31/08/2024(六) 16:00 冠忠南區 VS 理文 香港仔運動場

31/08/2024(六) 16:00 均業北區 VS 傑志 北區運動場

01/09/2024(日) 16:00 大埔 VS 九龍城 大埔運動場



港超聯今日(14日)公布24/25球季賽程,揭幕戰由東方對標準流浪,在8月30日(星期五)晚8時於旺角大球場舉行。同一輪尚有在8月31日周末舉行的冠忠南區對理文、均業北區對傑志;至於升班馬九龍城第一場港超聯會在9月1日星期日作客另一支地區球隊大埔,港會首輪輪空。

最後一輪港超聯定於5月25日星期日下午3時舉行,同時踢4場比賽,包括標準流浪對理文、東方對傑志的兩場重頭大戰,另外兩場是九龍城對港會及大埔對均業北區,冠忠南區輪空。

上季港超聯有11隊參賽,踢兩循環,每隊踢20場聯賽,最後由理文贏得冠軍,包尾的晉峰及尾三的深水埗退出港超聯,尾二的香港U23解散。在8支原有港超聯球隊,加上升班的港甲冠軍九龍城,今季有9支球隊競逐,聯賽由兩循環改為三循環,每隊每季要踢24場聯賽。

其他9月港超聯賽程:

12/09/2024(四) 20:00 東方 VS 均業北區 旺角大球場 第10周

14/09/2024(六) 16:00 大埔 VS 理文 大埔運動場 第2周

14/09/2024(六) 18:30 傑志 VS 冠忠南區 旺角大球場 第2周

15/09/2024(日) 16:00 均業北區 VS 九龍城 北區運動場 第2周

15/09/2024(日) 16:30 港會 VS 標準流浪 香港足球會 第2周

21/09/2024(六) 16:00 冠忠南區 VS 大埔 香港仔運動場 第3周

21/09/2024(六) 18:30 傑志 VS 標準流浪 旺角大球場 第3周

22/09/2024(日) 16:00 九龍城 VS 東方 深水埗運動場 第3周

22/09/2024(日) 16:00 理文 VS 港會 將軍澳運動場 第3周

25/09/2024(三) 20:00 傑志 VS 九龍城 旺角大球場 第10周

28/09/2024(六) 16:00 冠忠南區 VS 東方 香港仔運動場 第11周

28/09/2024(六) 18:30 理文 VS 標準流浪 將軍澳運動場 第4周

29/09/2024(日) 16:00 均業北區 VS 大埔 北區運動場 第4周

29/09/2024(日) 16:30 港會 VS 九龍城 香港足球會 第4周