英超｜曼聯宣布打包拜仁兩守將 迪歷特馬沙拉奧轉會費達7000萬歐
撰文：顏銘輝
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英超球會曼聯宣布，從拜仁慕尼黑簽入馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui），兩人分別穿上4號及3號球衣。25歲荷蘭中堅迪歷特與曼聯簽約至2029年，並有一年續約選項；26歲的摩洛哥國腳馬沙拉奧主要踢右閘，亦可勝任左閘，簽約至2028年，並有一年續約選項。兩人同樣出身自阿積士，曾與曼聯領隊坦赫格在阿積士合作過。
據英國《BBC》報道，迪歷特的基本轉會費為4500萬歐元，另加500萬歐元附加條款；至於馬沙拉奧的基本轉會費為1500萬歐元，另外500萬歐元。換言之，兩人轉會費合共最高可達7000萬歐元。此外，曼聯同日宣布，將英格蘭右閘雲比沙卡（ Aaron Wan-Bissaka）出售予韋斯咸，據報其轉會費為1500萬鎊。
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