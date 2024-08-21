羽毛球日本賽｜港隊單打三將告負 李卓耀惡鬥奈良岡功大三局飲恨
撰文：趙子晉
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香港羽毛球隊的單打球手今日（21日）在日本羽毛球公開賽分途出擊，可惜3名港隊代表悉數未能晉級。
李卓耀首圈惡鬥主場的奈良岡功大，首局兩人互有領先，李卓耀最後階段連取3分，以21：18先拔頭籌。次局形勢扭轉，李卓耀上半局連失7分，技術暫停後再被打出一段0：8的攻勢，以9：21遭扳回一城。戰至決勝局，李卓耀大部分時間落後，末段連取5分，一度追成18：18平手，可惜未能逆轉，以19：21落敗，力戰1小時24分鐘下飲恨。
隨後登場的伍家朗，與中華台北的李佳豪爭晉級，結果以19：21及15：21直落兩局告負。
港隊女單的盧善恩鬥美國的7號種子張蓓雯，首局同樣互有領先，惜以20：22告負，次局再輸13：21，無緣晉級。
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