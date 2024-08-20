羽毛球．日本賽｜鄧謝配奧運後首戰挫台北組合　女雙楊楊配同晉級

巴黎奧運後，多名香港羽毛球代表到日本出戰世界羽聯巡迴賽日本公開賽，女雙的楊雅婷／楊霈霖及混雙組合鄧俊文／謝影雪都順利晉級次圈（16強）。



鄧俊文／謝影雪在首圈遇上中華台北組合吳軒毅／楊築雲，首局「鄧謝配」中段開始一直未能領先，到最後落後19:20的關鍵時刻連取3分，「刁時」22:20勝出。第二局吳軒毅／楊築雲領先到16:14時連取4分拉開，並贏一局21:18，追平局數1:1。

到決勝局，「鄧謝配」早段曾落後3:8，但之後越戰越勇，追平到10:10後雖然遭對手先取一分進入技術暫停，但休息後一口氣連取6分，最終以21:16再贏一局，2:1獲勝晉級次圈。

鄧俊文／謝影雪早前出戰巴黎奧運。（Ezra Shaw/Getty Images）

稍早登場的女雙楊雅婷／楊霈霖，遇上世界排名63的中華台北組合鄭育沛／孫妏沛，首局打得相當接近，到「刁時」才由「楊楊配」連得3分以25:23獲勝。第二局情況完全不同，楊雅婷／楊霈霖一度領先到10:1，最後以21:10大勝，直落兩局淘汰對手，打入次圈。

女單方面，戴資穎對印度球手Ashmita Chaliha，直落兩局21:16、21:12擊敗對手晉身16強。

香港女子羽毛球雙打組合楊雅婷（右）和楊霈霖（左）早前曾出戰巴黎奧運分組賽。（01體育記者袁志浩攝）

周三會舉行餘下的首圈賽事，屆時李卓耀會遇上主場球手奈良岡功大、伍家朗會對中華台北的李佳豪，至於女單代表盧善恩則會鬥美國球手張蓓雯。