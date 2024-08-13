何冰嬌退役　女子羽毛球壇奧運後瞬間凋零　Big 5只餘兩人仍馳騁

巴黎奧運羽毛球女子單打銀牌得主何冰嬌正式向世界羽聯（BWF）提交退役申請，將不再參加國際級別的賽事，這位27歲球手繼中國羽毛球「一姐」陳雨菲宣布暫別羽壇後，亦在今屆奧運後告別沙場，不止令中國女單前列球手「一夜真空」，由於台灣球后戴資穎掛拍在即、馬蓮再受重創復出無期，曾經星光熠熠的女子羽毛球壇，自此更顯凋零。



巴黎奧運羽毛球女子單打銀牌得主何冰嬌退役。（Getty Images）

女子羽毛球Big 5只餘兩人仍馳騁

近年安洗瑩、戴資穎、陳雨菲和山口茜四位亞洲球手加上西班牙球后馬蓮，幾乎壟斷女子羽毛球各項大賽冠軍，可是一身傷患的戴資穎早已預告退役在即，巴黎奧運她在分組賽出局後哭成淚人；馬蓮不幸在今屆奧運四強對何冰嬌時膝部再受重創，賽後發文也暗示難以重返賽場；今屆八強負何冰嬌止步的陳雨菲，奧運後也宣告暫別賽場。

何冰嬌星光不及上述三人，但也是表現穩定的中國女單二號強手，今屆奧運女單她在16強擊敗印度強敵仙杜，八強挫陳雨菲，準決賽面對馬蓮在先負一局、次局也落後的劣勢下，因馬蓮膝部重創傷出晉身決賽，終負安洗瑩獲銀牌。如今連何冰嬌也退下來，曾經星光熠熠的女子羽壇一下子凋零起來，Big 5球手只剩下安洗瑩和山口茜二人馳騁。

陳雨菲宣布暫別羽壇。（Getty Images）

中國羽壇兩大女子球手齊退場

別忘記安洗瑩自去年杭州亞運起也是一身傷患，今屆奧運也是在膝傷中紮住上，並在贏得金牌後炮轟韓國羽協和國家隊輕視她的傷患，誤診下導致她要花更長時間復健。

何冰嬌長年因及不上陳雨菲受盡網民指指點點，今屆八強擊敗陳雨菲後仍不獲讚賞，反而被批評「贏了也沒用」，認定她在晉級後一定會輸。26歲的陳雨菲為上屆奧運金牌得主，她在暫別羽壇帖文也在祝賀何冰嬌獲得亞軍的同時，希望粉絲及網民減少兩人之間的比較。何冰嬌早前亦在微博發文，為未能為中國帶來女單奧運金牌致歉，可見她承受的壓力不輕。

陳雨菲今屆奧運女單八強不敵何冰嬌（右）。（Getty Images）

長年活在陳雨菲陰影下 今屆奧運贏盡掌聲

何冰嬌父母均為蘇州市體育學校老師，自小被帶到體校，並在6、7歲時偶然接觸羽毛球，覺得「飛來飛去很好玩」而開始打球。她較陳雨菲年長一歲，卻長年活在對方陰影下，大賽戰績遠不及對方，就算曾在2014年在青年奧運會擊敗山口茜，贏得羽毛球女單冠軍，升上成人組後面對戴資穎、馬蓮和山口茜都是輸多贏少，只有面對同胞陳雨菲是例外。

她曾在2018、2021兩屆世錦賽獲銅牌，奧運會則到今屆奧運才首踏頒獎台。比起陳雨菲和一眾強敵，何冰嬌無論性格和打法都不及對手鮮明，甚至帶點面目模糊，不過她在今屆奧運四強對馬蓮，在對方受傷後處處顯關懷，甚至在頒獎台上特別帶上一個西班牙徽章，意味「帶馬蓮上頒獎台」，贏盡掌聲和友誼，馬蓮感動得特別發文向她致謝，網民形容她這舉行「簡直如天使」。

何冰嬌在馬蓮受傷後處處顯關懷，贏盡掌聲。（路透社）

中國羽毛球女單還有哪些前列球手？

何冰嬌最高世界排名第五，退役前排第六。陳雨菲世界排名第二，中國一屆奧運後失去兩大女單球手，24歲的王祉怡取代何冰嬌升上世界排名第六位，同為24歲的韓悅世界排名第八，再數下去已是排第16的張藝曼，而她已經27歲。

陳雨菲、何冰嬌先後退場，世界排名第三的馬蓮、第四的戴資穎也幾乎肯定退役在即，羽毛球女子單打前列球手只剩下安洗瑩和山口茜，而安洗瑩的膝部傷患仍未完全康復，今屆奧運亦只是「紮住上」，她在奧運後表明會好好休養一段時間，未來一年女子羽壇肯定星味大減。

女子羽毛球單打前列球手及狀況：

世界排名

1. 安洗瑩（韓國）／帶傷贏得奧運金牌

2. 陳雨菲（中國）／奧運八強止步，暫別羽壇

3. 馬蓮（西班牙）／膝部第三度重創，難望重返賽場

4. 戴資穎（中華台北）／預告今年退役

5. 山口茜（日本）／奧運八強負安洗瑩

6. *何冰嬌（中國）／奧運獲銀牌後退役

6. 王祉怡（中國）／陳雨菲、何冰嬌後中國最高排名女單球手

