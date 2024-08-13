羽毛球｜香港公開賽9月上演8月15日售票　港將及奧運獎牌選手參戰

世界羽聯巡迴賽香港公開賽（李寧香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500），將會在9月10日至15日在紅磡香港體育館舉行，門票會在8月15日（周五）公開發售。

參賽球手方面，已報名的球手除了剛出戰奧運的香港代表如鄧俊文、謝影雪、李卓耀、楊雅婷、楊霈霖、盧善恩，同時亦有不少奧運獎牌選手。



香港公開賽將在9月10日至15日於紅館舉行，作為超級500賽事，獎金與去年一樣是42萬美元。

參賽球手方面，香港作為東道主派出大批主力，包括男單的李卓耀、伍家朗、吳英倫；女單的盧善恩；男雙有楊盛才／羅卓謙；女雙的楊雅婷／楊霈霖、范嘉茵／尤漫瑩、吳詠瑢／梁悅儀、呂樂樂／曾曉昕；混雙的鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔和呂俊瑋／傅智恩。

已報名的外地球手方面，包括成功衛冕奧運男單金牌的丹麥球手安賽龍、銀牌的泰國球手韋迪辛、中國代表石宇奇、印尼的基士堤。女單方面，中華台北球手戴資穎有報名，她早前受傷患困擾，但近日表示會出戰下周的日本公開賽，後續賽事是否參加，則要再視乎情況。

成功衛冕奧運男單金牌的安賽龍也有報名。（Getty Images）

女雙方面，在巴黎奧運獲銀牌的中國組合劉聖書／譚寧，及世界排名第二的韓國組合白荷娜／李紹希亦有報名，但奧運期間受注目的日本女雙、銅牌組合志田千陽／松山奈未，則未有報名。巴黎奧運混雙銀牌的韓國組合金元昊／鄭娜銀也在報名名單之上。

中國女雙組合劉聖書／譚寧在名單上。（Getty Images）

香港公開賽門票會在8月15日早上10時起，於城市電腦售票網的網站公開發售（門票開售首天不設售票處及自助售票機售票），票價由9月11日初賽日的最低50元、到15日決賽日最貴的780元不等，詳情可參閱羽總官網。

9月10日的外圍賽及男雙、女雙首輪正賽的門票，則會免費派發，公眾如欲索取門票，即日起可郵寄貼上2.2港元郵票的回郵信封到香港羽毛球總會辦公室（香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓2005 室），每人限取4張，額滿即止。