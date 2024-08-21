車路士大軍名單多達44人還在買人　最新竟傳收購曼聯瘀血︱英超

車路士之亂，不知何時才會完。美國新老闆托德波里（Todd Boehly）上場以來，每個轉會窗的操作頻繁得眼花撩亂，藍軍在英超官網的球員名單目前已多達44人，包括前鋒14人，中場12人，後衛12人，門將6人，長長的名單跟今季只得27人的利物浦相映成趣。

車路士的轉會傳聞持續不斷，祖奧菲歷斯可望從馬體會正式加盟，而干拿加歷查則被賣到這間西班牙球會。球隊清貨名單多達14人，連星將史達寧亦前途未卜。球會依然想買人，以車路士而言未算出奇，最離奇的是他們盛傳看中的，竟然是曼聯急欲甩手的陣中瘀血。



他和他竟仍在陣中

車路士的44人大軍當中，有兩位大家可能已忘記他們尚在陣中的球員，包括上季外借到皇家馬德里的西班牙門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），以及再次從意甲外借回來的盧卡古。藍軍的如意算盤是，皇馬借用後會收購Kepa，最終並未發生。

比利時鋒將跟車路士鬧翻，卻一直未獲收購，前季外借國際米蘭，上季再借到羅馬，今季又再回到陣中。比起Kepa，他成功出走的機會相信較大，車路士前領隊干地今季執教拿玻里，被指有意收購盧卡古，身價約4000萬英鎊。

史達寧在車路士前途未卜。（Getty Images）

球隊清貨名單多達14人 史達寧前途未卜

車路士近季不停作出大量收購，買下大量不合用球員，不少報道均指隊中清貨名單多達14人，清走冗員卻不容易。托德波里的美式球會管理，傾向以超長年期合約綑綁年輕球員，而人工不會太高，以目前陣中主力球星高爾彭馬（Cole Palmer）為例，上季從曼城加盟時，跟車路士簽約8年，周薪8萬英鎊。他加盟後踢出上佳表現，近日球會向他開出新約，再續約多兩年，周薪加到近13萬英鎊，在英超一線球星水平而言不算高，合約延至2033年才屆滿。

在這個前設下，球會近季持續在清走陣中高薪球員，夏維斯加盟阿仙奴前，在車路士的周薪為25萬英鎊。周薪32.5萬英鎊的史達寧，理應是球隊主力，他卻一再未入選新帥馬列斯卡的陣容名單，先是英超首仗對曼城，之後連歐協聯外圍賽名單也無份，他即委派代表向球會發聲明，要求車路士澄清他在隊中角色，馬列斯卡的回應是：「我想要史達寧，但我同時想要我們全部30個球員，可是沒有空間容納所有球員，因此他們部分人必須離開。」

史達寧和盧卡古是車路士目前陣中人高最高的球員，周薪同為32.5萬英鎊，自然是球隊最想放走的球員。

干拿加歷查事件看盡人情冷暖

車路士如此操作，完全無視足球傳統，8歲起效力藍軍的中場干拿加歷查，在這波散貨潮中被視若敝屣，由於他是青訓出身，如果出售他車路士便可獲淨利潤，因此由上季起一路千方百計想將他賣走。

馬德里體育會想要加歷查，卻不願付款，因此以上季曾外借車路士的祖奧菲歷斯作為交易條件。兩宗交易可望日內落實，車路士對加歷查的態度卻令人生氣，英超大球會培育出能踢一隊的青訓產品極不容易，大多都會珍而重之，藍軍卻對一個忠心效力多年的球員如此不尊重，破壞既有傳統。

車路士最新傳看中曼聯翼鋒辛祖

未計祖奧菲歷斯，車路士今夏已購入柏度尼圖、德士貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）等9個新球員，他們的增兵工作尚未結束，體育網媒The Athletic消息指，曼聯為翼鋒查頓辛頓開價4000萬英鎊，惟難以找到一間能夠承擔他的高薪的球會。法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）持續盛傳有意，至今未有下文，該報道指，「曼聯內部人士感到車路士可能會出手」。

現在的辛祖竟然仍有球會願意付出不菲價錢收購，然而一看是車路士，一切似乎又不是那麼莫名其妙了。