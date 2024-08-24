德甲｜利華古遜新一季延續補時絕殺風格 驚濤駭浪踏上衛冕路
撰文：陳智深
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德甲新球季周六（24日）凌晨展開，力爭衛冕的利華古遜延績上季的「不死精神」，今仗戰至補時11分鐘，始由新星科利安華迪斯（Florian Wirtz）射入致勝球，作客以3：2擊敗慕遜加柏。
利華古遜上場德超盃比賽末段逼和史特加2：2，憑互射12碼勝出捧盃，今場聯賽首仗原本可以輕鬆取勝，早段先由格列沙加遠射轟入世界波，加上科利安華迪斯入波，上半場已兩球領先慕遜加柏。
豈料換邊後戰況180度轉變，慕遜加柏藉中堅尼高艾維迪、前鋒基連甸斯特各入一球，至85分鐘扳平2：2。
賽事進入補時，利華古遜又再次發揮打不死本色。中場艾迪利於禁區內被對手踢跌，球證經VAR檢查後判罰12碼，科利安華迪斯主射先被門將撲出，不過這名21歲德國新星反應敏銳第一時間補射入網，助利華古遜驚險全取3分。
按統計，利華古遜由上季開始至今，各項賽事有12場於補時入波逼和或奠勝，堪稱「絕殺王」。
賽後利華古遜教練沙比阿朗素表示，球隊可以踢得更好，特別領先兩球後，球隊不夠冷靜，本應更早更入第3球，不過他仍然滿意球員心理質素強，能夠及時調整。
射入絕殺球的華迪斯則表示，「我為肩負這個重任感到高興，我想成為決定球賽勝負的人。」他績指：「我知道到最後是有點運氣，但仍為最終獲勝感到開心。」
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