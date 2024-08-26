港超聯︱東方為全數華將加薪：球員一定生活到　首戰亞冠二繼續拼

巴黎奧運後，香港全職運動員薪酬成為熱門討論話題，港超聯球會東方今透露，新季在「XDAG基金會」贊助七位數下，班費維持過千萬，但數字比去季有增長，更透露陣中華人球員全數獲加薪。



東方新球季首度參與亞冠二。（袁志浩攝）

「希望把資源盡量留給華將，他們去季的拼搏大家有眼睇，亞冠二（資格）也是他們拼回來的。」

東方體育會體育總監黃嘉華稱，每位華人球員的薪金加幅有別，但強調價碼「合理」，「東方球員一定生活得到，令華人更有歸屬感、放心去踢波。」

東方體育會體育總監黃嘉華。（袁志浩攝）

去季尾曾盛傳會他投的中場余在言最終留隊，他澄清一直心繫東方，「東方給我機會、環境與平台去進步，又有亞冠二（比賽），想用表現報答球會。」他亦證實獲加薪，「多謝管理層，證明在東方踢波，有進步就有回報。」

東方今季將首度參與為亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（AFC Champions League Two，又名亞冠盃二／ACL Two），球隊獲抽入E組，同組對手包括日職廣島三箭、澳職FC悉尼及菲律賓代表卡雅。余在言嫌自己去季入球數偏低，希望今季踢得更進取，「控球後多點向前推進，創造更多攻勢，特別是亞冠二時若對強隊縮後，可以幫球隊於前場釋放壓力。」

余在言留隊。（袁志浩攝）

東方2017年曾參與仍是亞洲頂級球會賽事的亞冠盃分組賽；2021、2022年亦曾兩度出戰亞協盃，老臣子葉鴻輝指「一定想出線」，但也要深明實力上的差距，「足球不是絕對，整體性是我們強項，東方並非沒有機會，起碼對手要贏也不容易。」

東方守門員葉鴻輝。（袁志浩攝）

球會管理層則期望可在亞洲舞台中繼續拼出成績，而為應付兩條戰線，東方今屆重簽前鋒巴杜姆，又羅致林衍廷及借用亞歷斯祖，並即將落實前晉峰中場費利浦薩（Felipe Sá）加盟。

這位巴西外援原在去年夏天加盟東方，但後來因獲阿聯酋球會開出高價合約，終未有加盟東方，主帥盧比度透露，費利浦薩在當地受傷，至今已缺席比賽7個月，幸現時康復進度穩定，有望於一至兩個月後候命。

費利浦薩（左一）仍未正式加盟，亞歷斯祖（左二）、巴杜姆（右二）及林衍廷（右一）則已簽約。（袁志浩攝）

這位上屆「最佳教練」認為亞冠二是去季佳績的「禮物」，坦承出線機會有限，因此球隊沒任何壓力，「作客去澳洲、日本這些地方是件美麗的事，球員也可以好好學習、累積經驗，盡我們所能。」

本地聯賽方面，東方以前四為目標，並爭取在盃賽贏得錦標及延續亞洲賽資格；球會維持以老帶新的方針，盧比度期望，陣中小將可以繼續付出與進步，「去季的成就真的太高了，是很難再一次做到的，但我們會延續這種風格跟踢法。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

最後，東方今年4月已收取馬鞍山白石地皮，用作興建包括室內、室外籃球場的自家訓練基地。黃嘉華稱，球會今月已收到政府提出有關資金來源等問題，料於月內回覆，有望於10月獲發展局落實撥款後動工。

「我們引入多間本地上市、特別是建築界的公司擔保，所以很大信心得到撥款。」他又表示，基地會包含足、籃球元素，目標是建立守門員專屬訓練場，並爭取在未來擴建兩個十一人場。