港超聯｜VAR覆蓋新球季所有賽事　霍啟山周末商討東亞外主辦權

2024/25球季香港超級足球聯賽將會在8月30日開鑼，今日（21日）在香港足球會舉行記者會，席上，足總主席霍啟山談到東亞盃外圍賽、港足主帥招聘進度等；足總署任總幹事張炎有則透露，來季所有超聯賽事都會起用視像助理裁判。



新一季港超聯開鑼在即，今季共有9支球隊參賽，包括上季冠軍理文、東方、大埔、傑志、標準流浪、冠忠南區、港會、均業北區和新升班的九龍城，當中除了需準備亞冠二的理文和東方外，其他球隊均派出球員代表出席。

今季超聯將以三循環作賽，港超聯賽會召集人陳文俊透露，冠、亞軍獎金合共逾100萬港元。

另外，上季起用的VAR今季會覆蓋所有超聯賽事，足總署任總幹事張炎有指，已將現有的VAR設備擴充至3套，「因為符合一日不超過3場賽事的條件，在超聯會全用，足總盃則跟去季一樣場場都有，高級組銀牌會在四強和決賽使用，菁英盃方面，會再考慮是否再一次在四強和決賽應用。」

至於聯賽煞科日同時間上演4強賽事，VAR是否每場都能執法？張炎有稱已跟供應商溝通、對方也提供了解決方法，「我們會解決到。」他又提到，主場國際賽能否使用VAR，則主要視乎國際足協和亞洲足協對有關賽事的規例，但國際友誼賽則可自行決定是否使用，張炎有表示屆時會跟港足主教練商談。

今季亦是最後一季不設升降班制度，張炎有透露，季尾會再商討下季安排。

足總主席霍啟山稱會爭取主辦東亞盃外圍賽。（高詩琦攝）

另外，台灣早前棄辦原定12月舉行的東亞盃外圍賽，球迷一直關心香港有無機會接手，足總主席霍啟山表示周六會參與東亞足協的執委會會議：「屆時會討論情況，足總會積極爭取，希望能落實在香港舉行。」霍啟山認為，香港在舉辦大型賽事的經驗和場地都有優勢，「（香港）大球場、旺角場、啟德（體育園）都可以考慮使用，相信香港有很好條件，我會在執委會全力爭取，了解一下情況再討論。」

自安達臣在5月離任後，港足主帥的位置一直懸空，霍啟山指招聘程序已進入最後階段，早前接獲超過200個申請，正通過最後遴選去落實，被問道能否趕及下月國際賽期前落實新主帥，他沒有正面回應，道：「越快越好，但我們也要尊重招聘過程，目前正跟候選人落實個人情況，落實後再跟大家分享。」至於若屆時帥位仍懸空，是否仍由助教盧斯爾暫代，他亦不置可否。

張炎有指來季所有超聯賽事都會使用VAR。（高詩琦攝）

港超今季亦新增U22聯賽，預計將會在9月展開，除了新升班的九龍城外，其餘8支超聯球隊都會參加。

不同於預備組沒有年齡限制，U22聯賽只容許16至22歲球員參與，陳文俊透露，U22聯賽會有「拔尖」機制，每隊都有3位球員可獲得為期10個月的贊助費；比賽場地方面，則會主要在香港足球總會足球訓練中心舉行，少部份會在超聯場地舉行，張炎有解釋道：「在集中在足球訓練中心舉行，可做得更專業。」