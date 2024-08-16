亞冠盃二分組賽抽籤｜理文征星泰越爭出線 東方惡鬥廣島三箭悉尼
撰文：陳智深
出版：更新：
亞洲足協今日（16日）為亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（AFC Champions League Two，又名亞冠盃二／ACL Two）進行分組賽抽籤，香港兩支代表理文和東方直入分組賽後，分別被列入「東亞區」第3和第4檔次。
經抽籤後，東方被抽入E組，同組有日本代表廣島三箭及澳洲代表FC悉尼；理文則被抽入G組，對手全為東南亞國家包括越南、泰國及新加坡代表。
亞洲足協周五舉行「亞冠盃二」分組賽抽籤儀式，賽事繼續分成「西亞區」及「東亞區」，每區分別設4個小組，西亞區為A至D組，東亞區為E至H組。兩區分組賽皆於9月17日至12月5日，以主客制形式上演，每組首兩名可以出線16強。
東亞區抽籤結果如下：
E組
廣島三箭（日本）
FC悉尼（澳洲）
卡雅（菲律賓）
東方（香港）
F組
浙江FC（中國）
泰港FC（泰國）
獅城水手（新加坡）
萬隆（印尼）
G組
曼谷聯（泰國）
南定（越南）
理文（香港）
淡濱尼（新加坡）
H組
全北汽車（韓國）
雪蘭莪（馬來西亞）
蒙通聯（泰國）
宿霧（菲律賓）
香港代表為理文及東方，其中去屆港超聯冠軍理文，被抽入G組，對手有泰國曼谷聯、越南南定及新加坡淡濱尼。至於應屆足總盃盟主東方，則被抽入E組，對手有日本廣島三戰、澳洲FC悉尼及菲律賓卡雅。
香港原本在亞冠盃二只獲得一席直入分組賽資格（由港超聯冠軍理文獲得），以及一席外圍賽資格（由足總盃冠軍東方獲得），但亞洲足協最終宣布東亞區所有球會都直入分組賽；原定可獲一席外圍賽資格的朝鮮則沒有代表出戰，估計與牌照有關。
英超｜坦赫格指曼聯未準備好開季 熱刺中場主將遭內部停賽歐霸外｜互射十二碼射足17輪 阿積士門將5次撲救成贏波英雄單車節2024｜10.13上演 50公里組跨越四隧三橋 附報名懶人包巴黎奧運｜追星界之天花板 志田千陽被偶像突襲嚇到不知所措英超特攻｜英超揭幕戰曼聯迎富咸 紅魔贏波致「富」羽毛球｜韓媒揭安洗瑩遭前輩不公平對待 父母抱不平卻換來這回應