亞冠盃二分組賽抽籤｜理文征星泰越爭出線　東方惡鬥廣島三箭悉尼

亞洲足協今日（16日）為亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（AFC Champions League Two，又名亞冠盃二／ACL Two）進行分組賽抽籤，香港兩支代表理文和東方直入分組賽後，分別被列入「東亞區」第3和第4檔次。

經抽籤後，東方被抽入E組，同組有日本代表廣島三箭及澳洲代表FC悉尼；理文則被抽入G組，對手全為東南亞國家包括越南、泰國及新加坡代表。



亞洲足協周五舉行「亞冠盃二」分組賽抽籤儀式，賽事繼續分成「西亞區」及「東亞區」，每區分別設4個小組，西亞區為A至D組，東亞區為E至H組。兩區分組賽皆於9月17日至12月5日，以主客制形式上演，每組首兩名可以出線16強。

東方去季兩名外援高素巴耶夫（左）和丹尼爾今季繼續留隊，陣容默契十足。（資料圖片／袁志浩攝）

東亞區抽籤結果如下：

E組



廣島三箭（日本）

FC悉尼（澳洲）

卡雅（菲律賓）

東方（香港）



F組



浙江FC（中國）

泰港FC（泰國）

獅城水手（新加坡）

萬隆（印尼）



去屆港超聯冠軍理文直入今屆亞冠盃二分組賽，遇上另外三支東南亞對手。（資料圖片／袁志浩攝）

G組



曼谷聯（泰國）

南定（越南）

理文（香港）

淡濱尼（新加坡）



H組



全北汽車（韓國）

雪蘭莪（馬來西亞）

蒙通聯（泰國）

宿霧（菲律賓）



香港代表為理文及東方，其中去屆港超聯冠軍理文，被抽入G組，對手有泰國曼谷聯、越南南定及新加坡淡濱尼。至於應屆足總盃盟主東方，則被抽入E組，對手有日本廣島三戰、澳洲FC悉尼及菲律賓卡雅。

艾華頓（中）是理文前線取分之匙。（資料圖片／袁志浩攝）

香港原本在亞冠盃二只獲得一席直入分組賽資格（由港超聯冠軍理文獲得），以及一席外圍賽資格（由足總盃冠軍東方獲得），但亞洲足協最終宣布東亞區所有球會都直入分組賽；原定可獲一席外圍賽資格的朝鮮則沒有代表出戰，估計與牌照有關。