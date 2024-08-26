女足｜陳頌文對列斯聯轟英乙首球　賽後獲選為最佳球員

香港女子足球員陳頌文（Karri）今夏從布力般流浪轉投英乙的菲爾德（AFC Fylde）女子隊，穿上11號球衣的Karri連續兩場正選上陣，今輪面對列斯聯攻入今季首個入球開紀錄，惟球隊以1：3落敗。



陳頌文今夏加盟英乙的菲爾德女子隊。（X截圖）

早年移居英國的香港女足球員陳頌文，在英國繼續追逐足球夢，今夏離開布力般流浪，轉投英乙（即英格蘭第四級別女子聯賽）的菲爾德女子隊，Karri上季曾經以借將身份效力，表現不俗，結果在今季正式轉會。

菲爾德今季聯賽首戰對班士利，陳頌文穿上11號球衣正選上陣，與對手打成2：2平手。Karri在次輪繼續正選，作客列斯聯女子隊，14分鐘，Karri接應隊友傳送，窩利抽射破網，取得生涯首個英乙入球，Karri更獲選為今仗最佳球員，可惜Karri的入球未能助球隊取得新球季首勝，列斯聯下半場連入3球，結果菲爾德以1：3反負對手。

同樣移居英國的前女足代表林裕殷，今仗亦是座上客，更見證好友建功，賽後與陳頌文打卡合照。

陳頌文取得英乙首個入球，惜未能為球隊帶來勝仗。（網上截圖）