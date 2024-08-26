英格蘭前領隊艾歷臣病逝　威廉王子悼「他是球賽中的真正紳士」

英格蘭前領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）家人公布，艾歷臣周一（26日）與世長辭，終年76歲，去世時家人陪伴在側。



身兼英格蘭足總會長的英國威爾斯王子威廉，隨即在社交平台發文向艾歷臣致敬，指艾歷臣是一名「球賽中真正的紳士」（A true gentleman of the game）。

威廉王子表示，「傷心地聽到艾歷臣離開人世的消息。我與他曾見面數次，他作為英格蘭領隊，我經常被他的魅力和熱情所吸引。我與他的家人同在，他是球賽中的真正紳士。」

艾歷臣今年初自揭患上末期胰臟癌，指最多只剩一年壽命。過去數月他堅強地生活，不斷前往他曾效力的球會接受球迷致意，更一圓人生最大心願，帶領利物浦名宿隊踢了一場慈善賽。

英格蘭前領隊艾歷臣病逝，終年76歲。（Getty Images）

艾歷臣球員年代平平無奇，當上教練後由家鄉瑞典、葡萄牙到意大利，聲譽日隆，2001年獲委任為英格蘭主帥，寫下生涯高峰。他是英軍歷來首位非英籍教頭，這位瑞典名帥領軍下，碧咸、謝拉特和林柏特等英軍「黃金一代」，依然未能獲得任何大賽錦標，5年任期失望而回，最佳成績是兩度打入世界盃8強。

艾歷臣曾帶領英格蘭2度殺入世界盃8強。（Getty Images）

艾歷臣年初公開病情，接受家鄉瑞典電台訪問中稱，「每個人都知道我患病，而且情況不太理想。每個人都估那是癌症，是的那確是癌症，但我會盡力戰鬥到最後。」他直言，「最多只餘一年壽命」，也不排除有更差或更好狀況，「我不認為醫生能夠完全肯定，他們也不能說出一個期限。」

艾歷臣執教生涯曾執教賓菲加、森多利亞、拉素、曼城、李斯特城等歐洲大球會，並曾帶領英格蘭2度殺入世界盃8強。（Getty Images）

他補充，「最好還是別去想它」，並指出，「我可以任何時間不停地去想，坐在家中傷春悲秋，悲嘆自己真是不幸之類。」艾歷臣拒絕低頭，「很容易便會落入那情況，但我不要，從積極一面來看事情，不要把自己埋藏在挫敗之中，因為那才是一切事件之中的最大挫折。」

今年3月時，艾歷臣應利物浦迎請，在一場慈善賽帶領由利物浦名宿組成的「利物浦傳奇隊」，迎戰阿積士名宿隊的，一圓他多年夢想。

今次執教利物浦傳奇隊，更有名宿擔任助教，艾歷臣笑言發夢也想不到。（Getty Images）

賽前記者會上，他面帶欣慰笑容，形容這就像是一場夢；70多年人生即將落幕，他表現得相當豁達：「一切差不多完結，我想這將是我人生最後一場比賽，這樣也很好。」

艾歷臣表示曾有機會執教利物浦，但未能成事。（路透社）

艾歷臣感慨夢想成真：「我爸爸是利物浦球迷，他還在生，所以他仍是紅軍擁躉，我對這支球隊的愛便來自那裏。能夠執教利物浦傳奇隊就像發夢一樣，當他們問我時，我還以為只是開玩笑。」

在利物浦的幫助下，人生步入倒數時期的艾歷臣終能圓夢。（Getty Images）

談及紅軍三大名宿魯殊（Ian Rush）、班尼斯（John Barnes）和艾德列治（John Aldridge）在教練席陪伴左右，艾歷臣笑言這同樣像是一場夢，而且他發夢也想不到會這樣。

較早前，串流影片商Amazon Prime為這名瑞典名帥拍攝的紀錄片《Sven》，上周五（23日）正式發布，他在片中向球迷作最後告別：「我希望你會記得，我是一名積極地竭盡所能的人，不用覺得遺憾，微笑吧。」

在大家的記憶中，艾歷臣是一名怎樣的人？（Youtube截圖）

Amazon Prime拍攝的紀錄片《Sven》預告：

作為「三獅軍團」史上首名外籍主帥，2001至2006這執教的五年間，艾歷臣從場上與各球員打交道，到場下與各女伴的混亂關係，其一舉一動都備受英國傳媒關注。紀錄片亦訪問到曾為他麾下球員的碧咸及朗尼，後者在2006年世界盃時只得20歲，八強不敵葡萄牙一役中，因踩踏卡華奴被罰紅牌出場，英格蘭亦在互射十二碼中落敗出局。

朗尼2006年世界盃八強被紅牌逐出場，更與當時曼聯隊友C朗拿度有爭執。（Getty Images）

當時已確定會離任的艾歷臣，在賽後記者會上極力維護朗尼：「我覺得比起我，你們更需要朗尼。他是英國足球的金童，所以別殺死他。不管他是有意還是無意，都不要理會，你們需要他去贏得2008歐國盃。」