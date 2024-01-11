前英格蘭領隊艾歷臣患上末期癌症　僅餘不足一年壽命︱足球熱話

撰文：吳慕兒
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前英格蘭領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）自揭患上末期癌症，他向瑞典廣播電台表示，「最多只餘一年壽命」。
75歲的艾歷臣球員年代平平無奇，當上教練後由家鄉瑞典、葡萄牙到意大利，聲譽日隆，2001年獲委任為英格蘭主帥，寫下生涯高峰。他是英軍歷來首位非英籍教頭，這位瑞典名帥領軍下，碧咸、謝拉特和林柏特等英軍「黃金一代」，依然未能獲得任何大賽錦標，5年任期失望而回。

艾歷臣帶領英格蘭出戰三次大賽，全數八強止步。（Getty Images）

艾歷臣在電台訪問中稱，「每個人都知道我患病，而且情況不太理想。每個人都估那是癌症，是的那確是癌症，但我會盡力戰鬥到最後。」他直言，「最多只餘一年壽命」，也不排除有更差或更好狀況，「我不認為醫生能夠完全肯定，他們也不能說出一個期限。」

他補充，「最好還是別去想它」，並指出，「我可以任何時間不停地去想，坐在家中傷春悲秋，悲嘆自己真是不幸之類。」艾歷臣拒絕低頭，「很容易便會落入那情況，但我不要，從積極一面來看事情，不要把自己埋藏在挫敗之中，因為那才是一切事件之中的最大挫折。」

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艾歷臣做領隊，碧咸當隊長，曾是英格蘭令人期待的一段日子。（Getty Images）

英格蘭歷來首位外籍主帥

艾歷臣成為教練後，執教瑞典球隊哥登堡贏得歐洲足協盃（歐霸前身），繼而帶領賓菲加橫掃錦標打響名堂，在意甲全盛期到意大利執教羅馬、費倫天拿、森多利亞和拉素四間大球會，最風光的日子是執教拉素的4年，幫助這支首都球會贏得等待廿多年的第二次意甲冠軍，兩度贏得意大利盃，還有歐洲盃賽冠軍盃及歐洲超級盃。

從此一躍為炙手可熱的名帥，獲得一份英格蘭領隊聘約，踏上領隊生涯高峰。風光無限的代價，是持續成為狗仔隊追蹤對象，他與當時女友蘭茜（Nancy Dell'Olio）的戀情幾乎日日見報。作為英格蘭歷來首位外籍主帥，國民對他期望甚殷，可憎由2002年世界盃、2004年歐洲國家盃、到2006年世界盃，三次大賽均在八強止步，空手而回。

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艾歷臣與前女友蘭茜的戀情，當年見報率不遜碧咸。（Getty Images）

大賽三度不敵史高拉利

2002年八強不敵最終封王的巴西實在無話可說，2004歐國盃和2006世界盃同樣敗在葡萄牙腳下，巧合的是，三次大賽擊敗艾歷臣的球隊，都是由史高拉利執教。

艾歷臣縱未為英格蘭帶來獎盃，他任內亦有一些小成就，包括2001年領軍5：1大勝德國，他初領軍時英軍世界排名17，他離任時升至第5。

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任內他屢次出軌醜聞，蘭茜都對他不離不棄，2006年夏天離開英格蘭，一年後他與蘭茜終分手收場。

此後他的教練生涯不太成功，先後任教曼城、墨西哥和科特迪瓦兩支國家隊、重返英倫教李斯特城，繼而轉戰中國，任教廣州城、上海海港兩支中超球隊，以及中甲球會深圳市足球隊，及後曾帶領菲律賓國家隊。

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2023年3月羅馬打吡戰，重返奧林匹高球場的艾歷臣精神不錯。（Getty Images）

2022年他為瑞典第三級別球會卡爾斯塔德（Karistad）出任體育總監，去年2月他以健康理由辭任。

過去一年球壇有不少名宿殞落，德國「凱撒大帝」碧根鮑華日前離世，今日又輪到艾歷臣公開患上末期癌症的不幸消息。

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