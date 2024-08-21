足球｜艾歷臣以紀錄片向人生道別　「也許過得太好，需付出代價」

前英格蘭領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson），今年初自揭患上末期胰臟癌，指最多只剩一年壽命。

Amazon Prime為這名瑞典名帥拍攝的紀錄片《Sven》，將於周五（23日）公布，他在片中向球迷作最後告別：「我希望你會記得，我是一名積極地竭盡所能的人，不用覺得遺憾，微笑吧。」



作為「三獅軍團」史上首名外籍主帥，2001至2006這執教的五年間，艾歷臣從場上與各球員打交道，到場下與各女伴的混亂關係，其一舉一動都備受英國傳媒關注。

艾歷臣曾是英國傳媒焦點。（Getty Images）

英國《每日郵報》、《太陽報》早前報道，他在紀錄片中談及過往的風流史，他曾與意大利律師Nancy Dell'Ollio相愛9年，後者更因遇上艾歷臣而離婚：「我對艾歷臣的第一印象，是有權力的人總會有額外的性吸引力，當時我便墮入愛河。」

這名意大利律師在紀錄片中，剖白當時心境：「我本來已經結婚，但我離開我的丈夫，開始與艾歷臣約會，我們情投意合。我是英國足球的『第一夫人』（first lady），在我之後不會再有別人。」

艾歷臣與Nancy Dell'Ollio的戀情，當時亦備受關注。（Instagram）

不過艾歷臣在此期間，又與其他女性有染，其混亂的風流情事，當時為英國各大報章爭相報道，不過回憶往事，他未感後悔：「性是我們生命中最美好的事物之一，她（Nancy Dell'Ollio）沒有結婚，我也沒有結婚。或許我當時很愚蠢，不過我覺得自己沒有做任何犯法的事，也沒有真正地打擾到任何人。」

紀錄片亦訪問到曾為他麾下球員的碧咸及朗尼，後者在2006年世界盃時只得20歲，八強不敵葡萄牙一役中，因踩踏卡華奴被罰紅牌出場，英格蘭亦在互射十二碼中落敗出局。

當時已確定會離任的艾歷臣，在賽後記者會上極力維護朗尼：「我覺得比起我，你們更需要朗尼。他是英國足球的金童，所以別殺死他。不管他是有意還是無意，都不要理會，你們需要他去贏得2008歐國盃。」

朗尼2006年世界盃八強被紅牌逐出場，更與當時曼聯隊友C朗拿度有爭執。（Getty Images）

BBC報道朗尼感激艾歷臣當時舉動，表示這突顯該主帥的級數（class）。在紀錄片的預告中，他稱讚艾歷臣「可能是最善良的教練」；碧咸亦表示：「他保護及對待球員的方式，就像呼吸到新鮮空氣。」

壽命只餘下一年，艾歷臣感嘆人生太短：「我過去活得很美好，也許太好了，需要為此付出代價。我想我們所有人都害怕生命終結那一天，你需要學會接受。」

艾歷臣餘下壽命已不長。（Youtube截圖）

他希望死後，骨灰會被灑到故鄉的湖中：「希望日後人們會說『他是個好人』，但我想大家都不會這麼說。我希望你會記得，我是一名積極地竭盡所能的人，不用覺得遺憾，微笑吧。」

「感謝你們所做的一切，包括教練、球員、球迷，你們都太棒了。希望你們保重，過好你的生活。」

在大家的記憶中，艾歷臣是一名怎樣的人？（Youtube截圖）

紀錄片《Sven》預告