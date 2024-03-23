足球｜艾歷臣：能教利物浦像發夢　「人生最後一場比賽如此很好」

前英格蘭領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）今年初公開患上末期癌症，表示最多只能活1年。這位瑞典名帥一向是利物浦忠實球迷，周六（23日）晚利物浦名宿隊對阿積士名宿隊的慈善賽，前者便將由艾歷臣領軍，一圓他多年夢想。

記者會上，他面帶欣慰笑容，形容這就像是一場夢；70多年人生即將落幕，他表現得相當豁達：「一切差不多完結，我想這將是我人生最後一場比賽，這樣也很好。」



今年76歲的艾歷臣，曾在葡甲、意甲、英超等多個頂級聯賽擔任教頭，其生涯最為人熟知的，當屬2001年執起英格蘭國家隊教鞭，成為英格蘭史上首名外籍主帥。雖然5年間未能帶領「三獅軍團」取得任何錦標，但他公布患癌消息後，不少曾在英格蘭與他接觸的球星都有拍片向其致意，包括祖高爾、史高斯、謝拉特、奧雲等。

今次能夠執教利物浦踢慈善賽，艾歷臣感慨夢想成真：「我爸爸是利物浦球迷，他還在生，所以他仍是紅軍擁躉，我對這支球隊的愛便來自那裏。能夠執教利物浦傳奇隊就像發夢一樣，當他們問我時，我還以為只是開玩笑。」

談及紅軍三大名宿魯殊（Ian Rush）、班尼斯（John Barnes）和艾德列治（John Aldridge）在教練席陪伴左右，艾歷臣笑言這同樣像是一場夢，而且他發夢也想不到會這樣。

今次執教利物浦傳奇隊，更有名宿擔任助教，艾歷臣笑言發夢也想不到。（Getty Images）

他對紅軍的愛有多深？這名教頭回憶1979年仍執教瑞典球隊哥登堡時，便曾去信至利物浦，希望能參加球隊操練：「他們應允並邀請了我，我看了一場比賽和一些操練，之後還很榮幸地能進入更衣室，對我來說很不可思議。」他也回憶起1984年時率領當時葡萄牙冠軍賓菲加，與紅軍在歐冠盃（歐聯前身）相遇的情形。

艾歷臣透露他退休前，對利物浦帥位朝思暮想，但一直未能如願：「曾有一次很接近成事，我們也有過一些討論。那已經是很多年前的事了，一直未能完成的事，如今做到了。」

艾歷臣表示曾有機會執教利物浦，但未能成事。（路透社）

他曾在2001及2002年率領英格蘭國家隊在晏菲路分別擊敗芬蘭及巴拉圭，因此今場慈善賽，將是艾歷臣第3次以主教練身份在此作戰。他稱讚晏菲路球場或擁有世上最好氣氛：「當球員出來並唱到『You’ll Never Walk Alone』時，那會令我（毛管棟）。我很期待周六能夠聽到，也很榮幸及感謝利物浦給予我這個機會。」

艾歷臣教練生涯長達40年，在上年紀70至90年代間獲獎無數，這場比賽或會是他「謝幕」一戰，「當然你會想念（當教練的時光），但我意識到自己已到一定年齡，不應該再擔任這項工作。現在一切差不多完結，我想這將是我人生最後一場比賽，這樣也很好。」

「我感到非常非常高興及幸運，因為我能於仍在生時，便為自己所做的事受到祝賀。這非一般事，通常你要死去後，人們才會跟你說你做得有多好。」說到這裏時，被病魔折磨得略顯消瘦的艾歷臣眼眨淚光，並指着胸口，表示人們所想令他倍感溫暖。

在利物浦的幫助下，人生步入倒數時期的艾歷臣終能圓夢。（Getty Images）

利物浦名宿隊陣容

領隊：艾歷臣、魯殊、班尼斯、艾德列治

球員：杜迪克、韋斯達維特、史基泰爾、奧尼利奧、凡美、比斯根、希比亞、域奴、史派寧、麥克干沙利斯、麥斯洛迪古斯、施素高、艾沙亞、丹尼爾艾加、施斯、賴恩巴布、古積特、謝拉特、費蘭度托利斯



比賽時間：香港時間周六晚11時

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