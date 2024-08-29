巴黎殘奧開幕式｜陳浩源和王婷莛持旗領港隊進場　成龍傳遞火炬

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）於香港時間周四（29日）凌晨舉行開幕式，再次由巴黎奧運藝術總監Thomas Jolly精心策畫，打破傳統移師體育場外舉行，從巴黎香榭麗舍大道拉開序幕，140位舞者、表演者展開文藝表演，演出者包括殘疾人士，展現共融價值。但與奧運會開幕式時金在塞納河上乘船巡遊不同，巴黎殘奧會開幕式巡遊的路線為香榭麗舍大道，儀式主會場則設在協和廣場。隨著5名火炬手一同點燃了設置在巴黎杜樂麗花園內的聖火台，象徵殘奧賽事展開。



巴黎殘奧於2024年8月28日舉行開幕式，圖為聖火台被點燃。（Reuters）

2024年8月28日，巴黎殘奧開幕式上的煙火表演。（Reuters）

2024年8月28日，巴黎殘奧在協和廣場舉行開幕式。（Reuters）

開幕式由香榭麗舍大道展開，各代表團在群眾歡呼下巡遊進入協和廣場，亦為今次開幕禮的主要表演場地，期間法國空軍在上空表演。法國總統馬克龍及國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）則在協和廣場，見證開幕禮舉行。

2024年8月28日，巴黎殘奧舉行開幕式，代表團在香榭麗舍大道巡遊，前往協和廣場。（Reuters）

2024年8月28日，巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）舉行開幕式。（Reuters）

▼開幕式表演▼



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今次賽事共有約4,400名運動員參加，當中港隊派出9男14女共23人，港隊持旗手由輪椅羽毛球代表陳浩源、乒乓球代表王婷莛擔任，兩人同樣於上屆殘奧奪銅。

開幕式上，184個國家或地區的代表團從凱旋門方向出發，沿香榭麗舍大道行進，最後步入主會場協和廣場，圍繞主舞台就座，欣賞開幕式演出，演出將分為13個篇章。

2024年8月28日，巴黎殘奧舉行開幕式，圖為香港代表團進場。（Reuters）

成龍擔任傳遞火炬手之一

此外，香港武打巨星成龍聯同法國女演員Elsa Zylberstein，以及舞蹈家Benjamin Millepied，擔任今屆殘奧火炬手。70歲的成龍在開幕式舉行前，手持火炬現身巴黎街頭，引起群眾注目。此前，成龍還擔任過雅典奧運會、東京奧運會和北京冬奧會的火炬手。

據悉，在8月25日至28日的四天內，約1,000名火炬手帶著殘奧會火種遊遍法國50個城市，最後於法國的加來海岸被分為12支獨立的火炬，代表是殘奧會12天的賽程。最後，這12支火炬在首都巴黎匯聚，殘奧會的比賽也隨即正式開始。

國家隊辜海燕、齊勇凱持五星紅旗進場

中國代表團派出284名運動員參加19個大項。由女子輪椅擊劍運動員辜海燕和男子舉重運動員齊勇凱將擔任巴黎殘奧會開幕式中國體育代表團旗手。

▼中國代表團進場▼



▼各國代表團進場▼



今次開幕禮的表演起用殘疾舞者。Thomas Joll表示，希望通過今次獨特機會，向外界展示出殘疾人士在日常生活面對的重重困難。此外，今屆將打破以往由希臘代表團率先入場的傳統，由8人組成的難民隊先行入場。