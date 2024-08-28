巴黎殘奧中國284人出戰　劍擊美女辜海燕、 舉重選手齊勇凱任旗手

巴黎殘奧會將於當地時間28日開幕，中國代表團將派出284名運動員參加19個大項。

8月26日，中國體育代表團宣布，女子輪椅擊劍運動員辜海燕和男子舉重運動員齊勇凱將擔任巴黎殘奧會開幕式中國體育代表團旗手。



辜海燕曾獲得東京殘奧會輪椅擊劍項目女子花劍A級個人賽冠軍和女子花劍團體賽冠軍。本屆殘奧會她將參加花劍個人賽、重劍個人賽、佩劍個人賽、花劍團體賽和重劍團體賽5個項目比賽。

巴黎殘奧會中國體育代表團開幕式旗手辜海燕稱：「能有這麼一次機會，我覺得特別榮幸，感謝國家給我們殘疾人運動員這麼一個展現自己的平台。」值得關注的是，辜海燕也將成為香港擊劍運動員「六朝元老」余翠怡的爭牌有力對手。

另一位旗手齊勇凱曾獲得東京殘奧會舉重項目男子59公斤級冠軍。本屆殘奧會他將參加舉重59公斤級比賽。能夠擔任巴黎殘奧會中國體育代表團開幕式旗手，齊勇凱稱：「心裏特別激動、特別高興，來展現一下中國殘疾人的這種精神。」

目前，中國體育代表團各項參賽準備工作已就緒，各隊正抓緊賽前最後時間陸續開展適應性訓練，提升備戰狀態。