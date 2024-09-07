巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.7輪椅劍擊、游泳續連場賽事

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月7日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜劍擊

巴黎奧運的香港輪椅劍擊代表，湯雅婷（前排左）、鍾婉萍（前排右）、范珮珊（後排中）。（黃浩謙攝）

下午4:00 女子重劍團體賽16強 香港Vs美國

下午5:30 女子重劍團體賽8強 香港Vs法國（如晉級）

晚上8:10 女子重劍團體賽4強 香港（如晉級）

晚上11:30 女子重劍團體賽銅牌戰 香港（如晉級）

深夜2:00 女子重劍團體賽金牌戰 香港（如晉級）

巴黎殘奧｜游泳

下午4:04 S6女子100米背泳初賽 吳卓恩

晚上11:53 S6女子100米背泳決賽 吳卓恩（如晉級）

吳卓恩日前在SB6級女子100米蛙泳奪銅。（中國香港殘疾人奧委會提供）

巴黎殘奧｜賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果