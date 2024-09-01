英超︱熱刺作客負紐卡素　車路士在水晶宮身上失分　雙雙跌落中游

英超早場熱刺與車路士兩支倫敦勁旅都要失分而回，熱刺作客紐卡素又一次贏形勢輸波，1：2全失3分；車路士主場對水晶宮也是在優勢中失分。



熱刺再次失分，隊長孫興慜非常失望。（Getty Images）

熱刺北上作客紐卡素，無論控球和攻勢、射門均佔盡優勢，但埋門把握力再次成為致命一環，只佔33%控球的紐卡素，37分鐘由哈菲班尼斯先開紀錄，下半場丹般恩的烏龍球為熱刺扳平也沒用，因非法賭波被罰長期停賽的東拿利，終刑滿復出，他68分鐘後備上陣，讓球隊放膽上前進攻，78分鐘伊沙克為紐卡素再入一球，助紐卡素以2：1擊敗熱刺全取3分。

另一邊廂，車路士表現繼續飄忽，上輪作客6：2大勝狼隊，今仗回師主場史丹福橋面對水晶宮，上半場佔盡上風下僅一球領先對手，25分鐘高爾彭馬傳送，尼高拉斯積遜近門射入。下半場水晶宮表現大為改善，艾斯為球隊扳平，車路士1：1賽和水晶宮，再次失分。

水晶宮獲得今季第一分，熱刺與車路士再次失分，再次在中游徘徊，3戰同得4分，分列第10與第11位。紐卡素3戰2勝1和暫列第五。