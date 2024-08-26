英超｜利物浦開季兩戰全勝　史諾晏菲路首戰獲主場球迷窩心支持

「從Bergentheim到晏菲路，我們與你同在，史諾。」

利物浦新領隊史諾（Arne Slot）周日（26日）迎來上任後首場主場賽事，有「紅軍」球迷在看台手持橫額支持新帥。貝亨泰姆（Bergentheim）正是史諾在荷蘭的出生地。

利物浦今仗以2：0擊敗賓福特，新球季兩戰全勝且保持不失。球迷或許無法再看到一名像高普那樣熱血地慶祝勝利的教頭，但這名荷蘭光頭主帥，似乎能為利物浦帶來一番新景象。



史諾上任後首次帶隊在晏菲路出戰，主場球迷窩心支持。（Getty Images）

13分鐘，利物浦頂出對方角球後發動反擊，沙拿搶贏控球權被對方絆跌後，祖達隨即持球往中路快速推進，並在中圈為路爾斯迪亞斯送出妙傳，後者殺入禁區後射成1：0。

這次反擊一氣呵成，三名前鋒配合行雲流水，特別是迪亞斯本來在右邊跑動，突然轉換方向後，祖達立即意會到並傳出直線，因而令賓福特防線未能跟上，迪亞斯亦把握機會先開紀錄。

利物浦憑一次凌厲反擊，由路爾斯迪亞斯先開紀錄。（Getty Images）

之後雙方均曾製造險情，紅軍稍為佔優，直至70分鐘，利物浦前場逼搶，由沙拿射成2：0。這是自1991年以來，首名上任後開季即獲兩連勝的利物浦教頭。

沙拿在70分鐘為利物浦再下一城。（Getty Images）

與高普時代的「重金屬」風格稍有不同，史諾的執教風格如同他本人般較為平實，這名荷蘭主帥沒有在入球後狂奔或連續揮拳，球隊也是掌握比賽節奏下逐步取得勝利。紅軍今仗傳球成功率達92%，據Opta統計，是2003/04球季後最高一場。

賽後，史諾在球場上向球迷鼓掌致意，他亦在記者會上大讚球迷熱情：「來到這裏之前，我便被告知利物浦這間球會如同一個大家庭。或許我不能代表所有教練，但我想他們都會告訴你：每一名到來的教練，都會感受到這間球會的溫暖、球迷對你的讚賞。」

比賽其中一個焦點是主力右閘阿歷山大阿諾特在72分鐘被換走後面露不悅，史諾要到後備席與他交流。完場後，該名紅軍「太子」仍未露歡顏，不過球迷普遍更支持史諾，批評阿諾特將自己置於球隊之上。

被換走後，阿諾特面露不悅。（路透社）

史諾表示理解阿諾特的不快：「每名球員都希望踢足90分鐘，但我也不認為後備球員會滿意我的選擇。」他續稱提前收起阿諾特，是因為後者剛從國家隊回來，希望他多休息：「這只是他今季第三場比賽，我們需要細心對待他，因為球會整季都需要阿諾特，而不僅是頭兩場。」

目前利物浦排在聯賽第4位，但與前3名都同積6分。周日（1日）晚上11時，史諾將迎來上任後最大挑戰，需作客奧脫福球場與曼聯上演「雙紅會」。