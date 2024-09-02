英超｜攻破曼聯後沙拿指或是「最後一次」　史諾回應變迴避

利物浦作客奧脫福鬥曼聯，主將沙拿下半場錦上添花，輕鬆以3：0在英超雙紅會獲勝。這名32歲的埃及球星賽後說：「今次有機會是最後一次（作客奧脫福）....」更自爆今季是紅軍生涯的最後一年。



沙拿下半場錦上添花，助利物浦奠定3：0的勝局。（路透社）

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英超首輪「雙紅會」在奧脫福上演，曼聯上半場兩球失球也與卡斯米路有關，路爾斯迪亞斯7分鐘內梅開二度，加上沙拿下半場11分鐘的入球，鎖定3：0勝局，利物浦開季三連勝，兼且不失一球。

沙拿在雙紅會往往有進賬，今仗攻入面對曼聯的第12個英超入球，自2021年1月至今，沙拿在奧脫福不經不覺已經攻入10球，是近年入球最多的非曼聯球員，但今次有機會是沙拿最後一次以利物浦球員身份，在奧脫福取得入球。

3年半間，沙拿已在奧脫福取得10個入球。（Getty Images）

「今次有機會是最後一次（以紅軍球員身份作客奧脫福）.....」與利物浦合約在明年夏天屆滿的沙拿賽後如此說道，更表明紅軍沒有人與他談論合約問題，「球會方面沒有與我討論過續約，今季是我最後一年效力利物浦，我在休季時不斷與自己對話，我嘗試保持正面，好好享受今個球季，然後再看看有什麼發生。」

沙拿有機會最後一次作客奧脫福。（Getty Images）

沙拿在2022年夏天與利物浦簽下一紙3年的合約，據報周薪高達35萬鎊，這名埃及球星近年多次傳出被沙特阿拉伯球會挖角，去年9月拒絕伊蒂哈德高達1.5億鎊的報價，續留晏菲路。

史諾接掌利物浦後踢出驚喜，賽後被問及沙拿的合約問題，這名紅軍新帥一句避談，「球員的合約我就不會多談，但關於沙拿今場的表現有多好，我可以講一個小時，他的表現非常出色，他在頭兩場已有重大的貢獻。」