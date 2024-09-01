英超雙紅會︱利物浦作客3：0勝曼聯　卡斯米路兩失誤鑄成大錯

英超今輪重頭戲，曼聯主場迎戰宿敵利物浦，今季史諾從飛燕諾加盟紅軍，接替高普出任主帥，紅魔主帥坦赫格自信十足，認為曾在荷甲屢次戰勝這個老對手。開賽下來，曼聯卻跟之後跟高普年代的利物浦交手無大分別，上半場已落後兩球。

坦帥縱在半場換出兩度犯錯的卡斯米路，但無助扭轉敗局，曼聯0：3不敵利物浦，吃下英超兩連敗。



卡斯米路兩次失誤，曼聯半場落後兩球。（Getty Images）

卡斯米路兩次失誤 曼聯半場落後兩球

坦赫格與史諾曾在荷甲四度交手，坦帥領阿積士贏兩次，史諾率飛燕諾贏兩次，不過是平分秋色、各有勝負而已。今場開賽曼聯早段曾有亮點，8分鐘利物浦一次攻勢，阿歷山大阿諾特將皮球送入網，VAR檢視後指沙拿在門前越位在先。

之後雙方中場爭持為主，似乎無甚攻勢，最搶眼是在中場屢次搶得皮球的格雲貝治。改變戰局的是卡斯米路——他兩次失誤，造就利物浦上半場攻入兩球。

沙拿+迪亞斯合力炮製兩入球

35分鐘卡斯米路在自己後場交失皮球，格雲貝治上半場第三度截得皮球，他傳予身邊的沙拿，埃及之王右路近底線傳中，路爾斯迪亞斯飛身頂入，為紅軍先開紀錄。

作客之下他們領先仍未加強攻勢，不過卡斯米路半場前又一次失誤，今次被路爾斯迪亞斯篤甩皮球，紅軍繼續組織攻勢，沙拿第一時間右路地波橫傳，已殺入禁區的迪亞斯撞射得手，個人梅開二度，半場領利物浦2：0領先曼聯。

沙拿為利物浦射成3：0。（Getty Images）

坦赫格半場換出卡斯米路仍無助戰局

卡斯米路的狼狽，坦赫格看在眼裏，半場果斷換出這位32歲巴西中場，以20歲小將高尼爾（Toby Collyer）入替。這個調動下半場初段看來有效果，幾個年輕人高比馬恩奴、高尼爾組織一次快攻，約舒亞舒克斯近門勁射，被利物浦門將艾利臣救出。

正當曼聯看似有起色，不料56分鐘再輸一球。紅魔為爭取入球空群而出，利物浦一次快攻，蘇保斯拿爾傳予沙拿，禁區內竟無人看管這位超級射手，讓他輕鬆射成3：0。比數看來一面倒，曼聯偶有攻勢其實有一定威脅，62分鐘艾利臣再有神救，舒克斯近門頭槌再次被他以近乎不可能的超快反應撲出。

蘇保斯拿爾比賽末段浪費機會，近門竟不起腳。（Getty Images）

比賽未到70分鐘已進入「雪櫃」

比賽未到70分鐘已進入「雪櫃」，史諾66分鐘收起迪亞斯，以加普入替。坦赫格隨即以收起加拿祖和歷迪特，以馬古尼和阿密特迪亞路取代。76分鐘史諾再收起阿歷山大阿諾特和祖達，讓紐尼斯和巴特利入場。82分鐘森美卡斯入替羅拔臣。

換人後曼聯有機會依然未能把握，另一邊廂紅軍門前入球黃金機會也是一再浪費，如中場蘇保斯拿爾在門前竟不第一時間起腳，而是盤扭後企圖第二時間才射門，結果被對手化解。利物浦終以3：0作客輕取曼聯，開季3戰全勝，與曼城在榜首並駕齊驅。

史諾「考牌戰」合格，曼聯在坦赫格領軍下依然無起色（Getty Images）

史諾「考牌戰」合格 曼聯在坦赫格領軍下依然無起色

曼聯今夏以過億英鎊簽入後衛，迪歷特今仗表現不錯，對球隊整體表現卻無大幫助，卡斯米路兩次失誤，便被利物浦牢牢把握住攻入兩球，可見雙方實力仍存在相當差距。利物浦今仗表現算不上出類拔萃，但作客強敵穩紮穩打順利獲勝，史諾今季首場「考牌戰」絕對合格。

利物浦新帥甫加盟已獲三連勝，反觀領軍第三季的坦赫格，又一次花去巨額資金買入昔日愛將，依然未交出一張令人滿意的成績表，開季3仗已吃下連敗，他必須盡快提升表現，否則球隊持續在重壓之中，只會重蹈上季覆轍。