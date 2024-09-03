巴黎殘奧︱中國隊為何一枝獨秀？　金牌數目較英美兩國總和更多

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）賽程已進行超過一半，中國隊表現一枝獨秀，截至9月3日上午已累積43金、30銀、14銅共87面獎牌，英國以29金列次席，美國13金排第三，即是說英國及美國加起來，金牌數目仍及不上中國。

不少人疑惑，為何中國隊在殘奧表現如此優秀？單從獎牌榜已可看到一些端倪，同時也要考慮到主要對手的因素。



運動水平高的體育大國

首先說一點背景，奧運會和殘奧會是全球最大規模的運動會，巴黎奧運共32個運動大項、舉行329個項目，巴黎殘奧共22個運動大項、舉行549個項目，運動種類和項目繁多，換言之，人口多的國家往往會較有優勢，因為人材數量豐富，參賽人數也較多。

當然那也要跟運動水平配合，巴黎奧運獎牌榜三甲美國、中國和日本都是運動水平頂尖的大國，美國人口3.33億，中國人口14.12億，日本亦有1.25億，第四位的澳洲人口只有約2600萬，但袋鼠國在個別運動如游泳和單車均處世界前列。當中也有例外，如全球人口第一大國印度，受體育發展資源和其他因素所限，奧運和殘奧表現均平平，巴黎奧運獲1銀5銅，獎牌榜列第71位；巴黎殘奧表現較佳，暫以3金5銀7銅排第15位。

中國隊在巴黎殘奧從一開始已一枝獨秀，賽程過半後已豪取43面金牌。（Getty Images）

中國在殘奧一枝獨秀

巴黎奧運中國跟美國要鬥到最後一項才分出高下，殘奧會的狀況卻完全不同，中國隊從一開始已一枝獨秀，賽程過半後已豪取43面金牌，較英國和美國加起來的42面還要多出一金。為何中國隊如此強大？

細看獎牌榜，美國暫時未有一個大項較為突出，田徑和游泳各得4金已是最多；英國在游泳最強，已有13面金牌，場地單車也有5金；再看中國隊的表現，單是田徑已有11金，羽毛球有9金，游泳也有8金，乒乓球有7金，比起英、美兩國，中國隊的「金牌庫」明顯較多，羽毛球和乒乓球是傳統強項，加上獎牌數量最多的田徑和游泳都有上佳表現，因此金牌和獎牌數目都輕易「一放絕塵」。

田徑是美國傳統強項，比賽半程後仍只得4金。（Getty Images）

美國殘奧運動員悲歌

中國隊的獨大，一定程度也受主要對手面對不同議題影響。先說國際體育競技場最大對手美國，相對夏季奧運會，美國近屆殘奧的表現都不算突出，自2000年起至2021年，6屆殘奧只得2008年一屆入三甲，其餘五次都徘徊在第四至六名之間。美國昔日曾長年稱霸殘奧賽場，可是當地殘奧選手缺乏政府資助，只得退伍軍人可獲政府支援，其他選手完全有賴商業贊助提供訓練和生活開支。

在講求商業價值的美國，殘疾運動缺乏商機，主流媒體和電視台轉播賽事的渠道較少，運動員所得資金非常有限，以2016年里約殘奧為例，289個運動員參賽，美國奧委會向整個美國殘奧團隊的直接資助，每年只得400萬美元。另一體育強國俄羅斯因軍事入侵烏克蘭，今屆被禁賽，選手只能以獨立中立運動員身份（AIN）參賽；近廿年殘奧成績突出的烏克蘭，受俄國入侵嚴重影響運動員備戰，成績也受影響。

美國、俄羅斯、烏克蘭三大殘奧強國受不同因素困擾之下，對殘奧選手支援較多的中國及英國成績自然較為突出。