巴黎殘奧｜陳浩源摘銀感慨不得不退役的理由　決賽縱失望仍感自豪

巴黎殘奧WH2級羽毛球決賽，是輪椅羽毛球港將陳浩源職業生涯最後一戰，面對日本「大魔王」梶原大輝，兩局均以10：21落敗，他縱對決賽賽果感失望，但仍為自己今屆表現而驕傲。

賽後他更道出令他不得不退役的理由。



巴黎殘奧WH2級羽毛球決賽，陳浩源不敵梶原大輝。（中國香港殘疾人奧委會提供）

「睇嚟今日唔Ready嘅係我」

22歲的梶原大輝，3年前在東京殘奧平地一聲雷摘下金牌，從此一直稱霸WH2級輪椅羽毛球賽事。陳浩源賽後稱，對方毋庸置疑是目前項目最佳選手，賽前部署是盡量拉近距離，無奈梶原大輝今場準備十足，他受場地風向改變，裁判一、兩個決定以至法國隊入場等外來因素影響，未能發揮100%水平，是他感到不如意的地方，「睇嚟今日唔Ready嘅係我」。

羽毛球在2021年東京殘奧才首次成為正式比賽項目，陳浩源獲得銅牌；與獎牌最高一格擦身而過，他不甘心下捱多3年再戰，就算未獲金牌，已經心滿意足，「好開心可以攞到銀牌，因為真係付出咗好多。」

陳浩源與梶原大輝惺惺相惜，賽後互相祝賀。（中國香港殘疾人奧委會提供）

開賽前「條腰痛到轉唔到身」

39歲的陳浩源以今屆殘奧作為他球員生涯最後一站，大有時不我與的感慨，「我都好想好似佢哋咁，廿零歲唔痛咁打比賽，但近年都做唔到，所以我諗打到呢度都差唔多㗎喇。帶住一個咁嘅身體都打到入決賽，我覺得自己都做得好好。」

他感言，「就算開賽前，條腰都係痛到轉唔到身」，說着說着不禁哽咽，「要物理治療師搓同針灸，先可以打到。」陳浩源的願望是，「好想唔再痛咁打一場比賽，今場想嘗試吓，結果都係做唔到，好多好多痛，未能將自己100%發揮出來。」

陳浩源以殘奧銀牌結束球員生涯，頒獎台身邊的仍是梶原大暉和金正俊。（路透社）

陳浩源不得不退役的理由

陳浩源直言：「呢幾年多咗掙扎，好多傷痛，無上屆咁fit，都懷疑過自己仲攞唔攞到獎牌，結果發揮得仲好過上屆，獎牌顏色仲好咗，為自己感到驕傲，真心覺得自己好。」

年齡未必是他退下來的主因，身上傷患才是他不得不退下來的理由，「好多人問，點解要退役呀？自己咁樣日日練、食住藥去打，真係好痛苦，所以真係係時候（退役）。」他說長期腰傷最為致命，手部和頸部也不時出現痛楚，「希望可以好好休息一排，等佢好返啲。」

陳浩源WH2級羽毛球獲銀牌。（路透社）

媽媽和太太見證生涯最後一戰

他再次多謝背後兩個最重要的女人——媽媽和太太，「多謝媽咪和太太咁遠飛嚟睇我比賽，希望今次成個賽事無令佢哋失望，雖然最後一場我自己好失望。」

3年前東京殘奧，因疫情關係家人未能到場陪同，今屆陳浩源在太太和媽媽見證下再上頒獎台，也算是圓滿地完成生涯最後一戰。