巴黎殘奧｜陳浩源為港隊增添一銀　兩屆殘奧一銀一銅告別職業生涯

從荃灣石圍角邨走到世界之巔，輪椅羽毛球港將陳浩源終於迎來職業生涯最後一戰。巴黎殘奧於本港時間周二（3日）凌晨舉行羽毛球男子單打WH2級決賽。陳浩源面對日本選手梶原大暉，終以局數0：2落敗，奪得一面銀牌，兩屆殘奧累積一銀一銅，亦是港隊於今屆巴黎殘奧的第6面獎牌。



與金牌只差一步嗎？在他2008年農曆年三十晚於內地發生車禍，一晃眼已被切掉左腿，在病房住了十個月，六尺高的人卻從此在輪椅上過活，最終走出人生低谷，更代表香港征戰世界，陳浩源的故事，早已不是獎牌的顏色所能定義。

職業生涯最後一戰，39歲的陳浩源遇上22歲的梶原大輝。對方世界排名第一，陳浩源世界排名第二，這場決賽無疑是傷殘羽毛球現役最強對決。

最後陳浩源兩局均以10：21落敗，獲得一面銀牌。連同三年前東京殘奧，歷來兩戰殘奧皆有獎牌落袋。

陳浩源。（中國香港殘疾人奧委會提供）

隨着陳浩源完成職業生涯告別戰，香港的輪椅羽毛球也因後繼無人而步入冰河時期。成長於荃灣石圍角邨的陳浩源，中學開始打羽毛球，然而2008年的農曆年三十晚，他在內地公幹遇上車禍，被切掉左腳，在病房搏鬥了十個月，終於坐着輪椅離開。

在醫院那段消沉的日子，卻從探病的朋友口中知道輪椅羽毛球運動，一出院就報名參加本地業餘賽，更花了大半年摸索鑽研，人生第一場輪椅羽毛球比賽就取得冠軍。

三年前東京殘奧，陳浩源（右）獲得銅牌，金、銀牌得主分別是梶原大暉和金正俊。（Getty Images）

陳浩源視羽毛球為信仰，因為他因此重拾人生鬥志，更捨棄了電動輪椅和拐杖，花了十五個月，終於學成單靠義肢走路，此後當上全職運動員，這雙腿更令他踏遍世界，包括三年前疫情下的東京殘奧，以及今屆巴黎殘奧。

觀眾席上，他最感激的兩個女人，包括被他形容為「養大我兩次」的媽媽，以及充當「樹窿」聽他傾訴心聲的妻子，還有一眾親朋好友，皆在現場見證他的告別戰。從戰果看，陳浩源的確與金牌只差一步，但他的人生故事，早已被淚水和汗水，照耀得閃閃發亮。