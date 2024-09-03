巴黎殘奧｜何宛淇三戰奧運終奪金　硬地滾球女將獲丈夫兼教練吻賀

何宛淇在硬地滾球女子BC3級決賽成功以4：2 擊敗澳洲球手Jamieson Leeson，三戰殘奧終首度踏上頒獎台，而且還是最高一級。跟過往兩屆不同，今次她身邊有丈夫李榮傑陪伴在側，擔任管道助理員兼教練，賽後獲對方吻賀，場面溫馨甜蜜。



何宛淇奪金一刻獲丈夫管道助理員兼教練李榮傑陪吻賀。（中國香港殘疾人奧委會提供）

何宛淇與丈夫李榮傑並肩作戰登頂

30歲的何宛淇自幼患上脊椎肌肉萎縮症，膊頭以下不能動，她由2016年里約首戰殘奧，到2021年東京，始終與殘奧獎牌擦身而過，然而她一直保持樂觀正面，勇敢努力追夢。

今屆已成「三朝元老」，最大不同之處是身邊擔任管道助理員兼教練的李榮傑，由男友升級為丈夫，賽後接受電視台訪問，何宛淇多謝大家支持之餘，隨即說：「好多謝我老公，佢一直以來喺旁邊支持我、鼓勵我。好多謝我屋企人，一直以來照顧我，畀我去追夢。」

「獎牌唔係淨係我自己的」

追尋8年終圓夢，她感到很開心，也說與另一半身份不同了，「默契多咗好多」，李榮傑跟她從2011年開始合作，至今一起走過13年個年頭，球場內是拍檔，球場外也是人生伴侶，今年初二人共諧連理。贏得金牌後，何宛淇聲言，「獎牌唔係淨係我自己的，身邊所有幫過我的人，甚至觀眾大家都有份」。

她特別多謝教練郭克榮，「記得今屆第一日小組賽，如果首名出線知道一定會對亞洲（球手），場場都會是硬仗。佢同我講：『一場一場清咗佢，就會有閃燯燯㗎喇，承佢貴言！』」

何宛淇在硬地滾球女子BC3級決賽為港隊奪得今屆殘奧第二金。（中國香港殘疾人奧委會提供）

「我哋都一樣打到香港不屈不撓精神出嚟」

今屆殘奧港隊派出23位代表出賽，何宛淇希望借今次機會向市民發放訊息：「唔係淨係覺得佢哋身體有殘障，所以已經做得好好，好努力，我哋都一樣打到香港不屈不撓精神出嚟。」

硬地滾球向來是港隊強項，今屆暫時單在個人賽已獲2金1銀共3面奬牌，包括何宛淇的女子BC3級個人賽金牌，龍子健男子BC1級個人賽金牌及張沅女子BC4級個人賽銀牌。