「國足這都能輸」成熱搜　內媒批：葬送夢幻開局　主場作戰不敢攻

中國國家足球隊（國足）在世界盃外圍賽遇上沙特阿拉伯，14分鐘已先開紀錄，19分鐘沙特球員穆罕默德簡奴（Mohamed Kanno）紅牌被逐。國足在領先一球、多打一人的大好形勢下，未到半場已被追平，90分鐘沙特再入一球，國足以1：2落敗，白白浪費「夢幻開局」。

「國足這都能輸」登上微博熱門搜尋，《射門中國》發文批評，國足在「多打一人+主場作戰竟不敢進攻」，主帥伊雲高域（又譯：伊萬科維奇）下台的聲音亦愈演愈烈。



國足在領先一球、多打一人的大好形勢下以1：2落敗，白白浪費「夢幻開局」。（新華社）

內媒點評：「最窩火的失利」

「＃國足這都能輸」的批評帖文，賽後在微博湧現，《射門中國》以「國足葬送夢幻好局 多打一人+主場作戰竟不敢進攻 」為標題，評論今場國足表現，文中指：「如果說對陣日本是一場恥辱性的失利，那麼本場比賽就是一場最窩火的失利，伊萬科維奇（伊雲高域）在比賽中的臨場指揮能力近乎為零，他絕對要對這兩場比賽負全責，下課是最好的解脫，對雙方都好。」

國足近日之所以成為熱話，當然是因為上仗慘吞日本7蛋，今仗面對亞洲另一勁旅沙特，賽前外界都在擔心國足又要大敗一場。不過戰況不似預期，開賽14分鐘便由蔣聖龍接應角球以頭槌攻門，頂中沙特球員導致對方烏龍，出乎意料地以1：0領先，而且19分鐘效力希拉爾的穆罕默德簡奴（Mohamed Kanno）爭球倒地後伸腳踢中蔣聖龍，經VAR確認後被球證出示紅牌，沙特阿拉伯早段便要以十人應戰。

國足世界盃外圍賽再負一仗。（新華社）

輸波是意料中事 過程令人生悶氣

這就是大家口中的「夢幻開局」。國足負沙特，相信賽前是意料中事，大家意想不到的是，國足竟會領先，而之後再空有多踢一人優勢，被沙特上、下半場各入一球反勝——白白浪費大好形勢，並因為「空歡喜一場」這個過程，令原本已被認定會落敗的比賽，再次激起中國球迷對國足及伊雲高域的憤怒。

也就是為什麼《射門中國》以「最窩火的失利」來形容今仗，窩火是生悶氣的意思，明明有機會贏，主場領先一球兼多踢一人的絕頂大好形勢，伊雲高域麾下的國足竟不思進取、不敢進攻，令他賽後一面倒成為被針對目標。

國足主帥伊雲高域繼續備受抨擊。（新華社）

伊雲高域上場領軍0：7大敗予日本後，已備受重壓，今場如此被沙特逆轉勝，連官媒《人民日報》也以「中國隊痛失好局，主帥難辭其咎」為題，狠批國足今仗表現，相信他被辭退只是時間問題。

伊雲高域今仗換人策略備受輿論抨擊，指國足在一直未能打破僵局下，他直到第87分鐘才完成第三次換人，其中有兩次是因為受傷才調配，包括王上源入替受傷的蔣光太，以及黃政宇代替受傷的謝文能，亦有評論指他在武磊體力還許可時，卻以張玉寧取而代之。

有記者在賽後記者會直接問及伊雲高域的換人策略以及「你是否會下課？」，根據內地記者陳永的微博，這條問題令現場響起一片掌聲。