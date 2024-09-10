國足1：2負沙特　世盃外兩連敗　曾頭槌領先惟越位食詐糊

中國足球隊經歷上仗慘吞日本7蛋的大敗後，今晚（10日）在世界盃外圍賽亞洲區18強賽C組遇上沙地阿拉伯，蔣聖龍上半場迫使沙特阿拉伯烏龍球，國足先開紀錄。不過沙特的卡德殊今仗兩記頭槌攻破國足門將王大雷十指關，最終國足於大連主場以1：2落敗，在世盃外連輸兩場。



經歷7蛋的大敗仗之後，國足今晚遇上勁旅沙特阿拉伯。眾將「洗心革面」後，全場表現大為改善，15次射門比沙特的11次還要多，他們也是先開紀錄的一方，15分鐘，蔣聖龍接應角球以頭槌攻門，頂中沙特球員導致對方烏龍，國足以1：0領先。

國足在大連的主場出戰。（新華社）

兩分鐘後，效力希拉爾的穆罕默德簡奴（Mohamed Kanno）爭持後倒地，其後伸腳踢中蔣聖龍，經VAR確認後出示紅牌，沙特阿拉伯十人應戰。

蔣聖龍（16號）接應角球頭槌攻門，令沙特擺烏龍。（新華社）

穆罕默德簡奴踢中蔣聖龍，直接領紅被逐。（新華社）

國足的領先優勢僅維持至39分鐘。沙特藉角球攻勢，卡德殊（Hassan Kadesh）升起頭槌建功，追成1：1平手。上半場補時5分鐘，武磊頭槌攻門，皮球撞中楣角彈出，未能在完半場前再領先。

國足上半場錄得5次攻門，比沙特多1次。他們易邊後仍保持攻勢，54分鐘，國足開角球，後備入替的王上源接應隊友二傳，門前頭槌撞入，但越位在先「食詐糊」。以為和波有望，但到90分鐘，卡德殊（Hassan Kadesh）再以頭槌攻破國足大門，此後國足在補時階段被沙特壓倒，還擊無望，最終以1：2落敗，在世盃外連輸兩場。