羽毛球香港賽｜鄧俊文謝影雪挫中華台北組合　珍惜最後拍檔機會

香港羽毛球公開賽周三（11日）續演首圈賽事，人氣混雙組合鄧俊文／謝影雪登場，對中華台北組合王齊麟／許尹鏸。



賽事於傍晚6時後舉行，很多球迷仍未放工，故比賽開始後仍有不少球迷入場，開賽後目測入座率僅六成。「鄧謝」組合今仗身穿白衫，甫出場現場已有不少球迷大叫：「鄧俊文謝影雪加油！」

羽毛球香港賽，鄧俊文/謝影雪直落兩局挫中華台北組合。（梁鵬威攝）

雖然賽場上另一球場有羽毛球天后戴資穎正在比賽，仍現場觀眾對小戴和鄧謝的比賽同樣肉緊，只要一取分，全場都會大叫「香港隊加油」、「鄧謝配加油」等，現場更有不少球迷手持鄧謝配手幅觀戰。

羽毛球香港賽，鄧俊文/謝影雪力挫有奧運男雙兩金得主王齊麟壓陣的中華台北組合。（梁鵬威攝）

雖然鄧謝配一開始比分落後，但落後下觀眾打氣聲更熱烈，戰至18：17時港隊終於反先。鄧俊文在第一局不斷救波力挽狂瀾，而謝影雪飛身救波伏在地上時，全場更出現一下「驚呼」。至19：20落後時，鄧俊文殺波得分追平，他握拳為自己打氣，現場又再出現一輪「香港隊加油」的打氣聲。然後中對手王齊麟打落網，並再失一分，港隊先以22：20 先取一局。

羽毛球香港賽，鄧俊文/謝影雪賽後答謝觀眾支持。（梁鵬威攝）

第二局展開後雙方一直膠着，初段過後打成9：9平手。其後中華台北組合失誤漸多，鄧謝戰至領先18：14時雖一度遭黃牌警告，但在鄧俊文一流狀態下，無阻港隊取勝，最終鄧謝配以21：17再取一局，總局數2：0晉級。二人賽後不斷拍打球牌向現場球迷答謝，全場亦掌聲雷動向二人報以歡呼。

羽毛球香港賽，鄧俊文/謝影雪力挫有奧運男雙兩金得主王齊麟壓陣的中華台北組合。（梁鵬威攝）

賽後謝影雪表示：「好開心再一次在香港打比賽，好彩今日贏到，因為發揮不是很好。多謝球迷打氣，讓我找回一些感覺。希望明天可以打得更好。」鄧俊文亦指：「好開心今日贏到！然對手（王齊麟）半客串性質打混雙，不過他男雙成績有目共睹，個人實力很強，所以過程中遇到不少壓力，幸好最後頂得住，希望明天發揮更好，一場比一場好、可以繼續贏波。」

羽毛球香港賽，鄧俊文/謝影雪賽後答謝球迷支持。（梁鵬威攝）

謝影雪又指，「經過兩屆奧運及多次香港賽，雖然今年以奧運為主要目標，但其實都想做好最後一次Hong Kong Open（香港賽），雖有少少壓力但同以前很不同，其實現階段都算是放鬆了。」

羽毛球香港賽，鄧俊文/謝影雪賽後答謝球迷支持。（梁鵬威攝）

被問及兩局都一開始就落後，二人均表示：「可能因為今日是第一日在主場比賽，要適應風向和節奏等，經過調整出手後，就慢慢追上來。」對於二人組合完結在即，被問到心情會否不捨，鄧俊文指「已是二人最後幾個比賽，尤其是香港公開賽，都有不捨，想打到較後的階段。今日打得辛苦，正好為適應未來幾日賽事作準備。」