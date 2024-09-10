放火燒死巴黎奧運馬拉松女跑手　前男友兼兇手亦告不治︱跑步熱話

有份參加今屆巴黎奧運女子馬拉松的烏干達跑手Rebecca Cheptegei，因在肯尼亞居所被前男友Dickson Ndiema縱火，上周四（5日）去世，年僅35歲。Dickson Ndiema縱火時亦被燒傷，並在當地時間周一晚上不治。



上周Rebecca Cheptegei回家時，被Dickson Ndiema伏擊淋上汽油並縱火，送院時全身超過80%燒傷，經搶救後因多重器官衰歇不治去世；《Daily Nation》指，當時Dickson Ndiema仍持續向Rebecca Cheptegei淋潑汽油，亦導致自己身體有30%燒傷。

報道指據醫院人士消息，Dickson Ndiema在當地時間周一死亡，肯尼亞另一報章《The Star Kenya》亦報道同一消息，指事發後他與Rebecca Cheptegei被送往同一間醫院，並在深切治療部留醫數日後去世。

肯尼亞媒體《Pulse》指出，除與Rebecca Cheptegei之間的關係外，外界對Dickson Ndiema知之甚少，只知道他並非前者兩名女兒的父親。此前報道稱，兩人在9月1日因土地問題爭執。

Dickson Ndiema資訊甚少，當地媒體指只能從其Facebook略知一二。（Facebook）

Rebecca Cheptegei父親表示，女兒是烏干達人民國防軍（Uganda People's Defense Forces）一員，因此葬禮會以軍方儀式進行。

報道續指，Rebecca Cheptegei遺體會在周三進行檢屍，以確定死因，翌日移交到家人及烏干達人民國防軍手中，隨後護送至她生前位於肯尼亞Endebes Trans Nzoia的家中，進行夜間守夜。Rebecca Cheptegei父親表示：「她曾住在那裏，我們會給予當地居民為她作最後祈禱的時間。」