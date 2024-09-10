羽毛球香港賽｜楊雅婷負傷上陣 楊楊配主場失利負韓國首圈止步
撰文：趙子晉
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香港羽毛球公開賽首日賽事，港隊女雙奧運代表楊雅婷／楊霈霖登場，面對韓國組合李幽琳／申昇瓚，這對港隊組合直落兩局以18：21及17：21告負。楊雅婷今場負腰傷上陣，對於在紅館主場落敗難免感失望。
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香港公開賽首日進入下半節，進行男雙及女雙的首圈賽事，主場球迷的焦點必定是奧運代表楊雅婷／楊霈霖，惡鬥韓國的李幽琳／申昇瓚。過往兩次交手中，「楊楊配」同樣告負。
楊楊配開賽初段曾落後5分，一度收窄至1分差距，其後韓國組合再拉開比分，港隊組合未能可追近，以18：21先輸首局。第二局，楊楊配曾領先2：0，及後即被對手收復失地，後段戰況與首局相若，楊楊配在未能收窄分差下，以17：21再輸一局，首圈止步。
楊雅婷在上周五訓練時觸傷腰部，她坦言賽前未知能否上陣，「頭兩日連身都轉不到，行都行不到，但治療過後又有好轉，當隊友問我能否上場，我都是支吾以為，因為我都是心大心細。」
楊楊配對受傷有經驗，之前當楊霈霖有傷時，楊雅婷也是頂硬上，如今雅婷受傷，霈霖當然希望撐得住，「雙打就是要互相補位」。即使楊楊負傷上陣，仍然與韓國組合有來有往，楊雅婷直言已比想像發揮好，但在主場輸波亦難掩失望，「多謝香港球迷的吶喊助威，我們當然想在主場贏波，所以自己都有點失望。」
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