羽毛球香港賽｜70歲伯伯參戰　征國際賽8年　「羽球令我活着」

20分鐘，兩場比賽，英格蘭球手韋斯達（Raymond Webster）就此結束香港羽毛球公開賽之旅。

這個自2016年開始參加世界羽聯（BWF）賽事的球手，自今未嘗一勝。戰績毫不亮眼，仍然選擇訪問他，因為他今年已經70歲——

雖然他看起來不像。

「訪問？我唔知有咩講喎！」韋斯達有點不知所措。不過，之後半小時，健談的他透過羽毛球，把自己的大半生向筆者娓娓道來。



英格蘭70歲的長者球手韋斯達。（黃浩謙攝）

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香港羽毛球公開賽今日（10日）展開。第一輪次全是男單外圍賽，球員起板扣殺嗖嗖作響，唯獨是四個球場中間的二號場，有着截然不同的節奏。

70歲的韋斯達遇上29歲的同鄉球手晏恒林（Heng Lin Ngan）。41年的差距，韋斯達的移動速度與扣殺力度完全被壓制，即使晏恒林「手下留情」，看似簡單的前、後場救波，對韋斯達來說仍然不易應付。

看似簡單的前、後場救波，對韋斯達的難度頗高。（黃浩謙攝）

韋斯達開局連失13分，直至晏恒林打落網，比分打出1：13，韋斯達握拳自我鼓勵；及後再藉對方失誤連取2分，3：14是今場最接近的距離。至於韋斯達全場唯一一次主動得分在第二局，那是一記扣殺。最終他打了17分鐘，以3：21及1：21落敗，自2016年參賽開始，錄得單打連輸54場。

之後，韋斯達與49歲的秦家隆合作男雙，不過比賽只打了兩分多鐘，秦家隆因傷退賽。

「第一場單打，反手打得不太好。換邊之後，我不適應風向，球球打出界，拿到幾分算是不錯。第二場，隊友受傷了，我只打了兩球，但第一球反手開波打落網，『激死』！練習時我開十球都開到，這明明是必殺技。」哪怕整個香港公開賽只打了20分鐘，韋斯達仍然認真地向筆者總結今日兩場賽事。

韋斯達出戰單打與雙打的時間，合共只得20分鐘。（黃浩謙攝）

穿上搶眼紅色背心的韋斯達，雙臂肌肉線條分明，怎看也不像70歲。其實他年輕時也是羽毛球愛好者，但在當上電腦晶片工程師後，工作忙碌，加上要照顧家庭，唯有暫擱球拍，沒想到一別就是32年。他之所以再次打起羽毛球，全因退休後受心理問題困擾：「退休後，我受到嚴重心理問題困擾。我希望找一些不同的興趣，所以重拾羽毛球拍，沒想到羽毛球成為我的良藥。」

他形容，在他「暫別羽壇」時，羽毛球還不是今天的現代羽毛球，「好似黑白片同高清電視嘅分別」，猶幸他自小好動，他自言曾在11年間登上超過400座山，練就一身好體魄，至今每分鐘心率只得54次、心血管年齡才50歲，所以即使在高清電視年代，於花甲之年再次成為羽毛球手，仍難他不倒，他在62歲更展開國際賽生涯，由元老賽開始，再「膽粗粗」報一些較為低分的賽事，之後於西班牙馬德里參加第一個高級別賽事，此後便與頂尖球手一樣，鏖戰羽壇。

退休之年才執起羽毛球拍，韋斯達屢敗屢戰。（黃浩謙攝）

問他熱愛羽毛球的原因，他說：「羽毛球是最好的，網球、壁球太沉悶了。羽毛球可以透過雙手打出精彩的擊球，極有滿足感，就如去年的德國HYLO公開賽，當時雙打錄得生涯最多來回板數得分，一共28板，我就是為此而繼續打羽毛球。分數只是錦上添花，若有雙位數得分已很滿足，但都不及打出靚波的滿足感。」韋斯達起初對訪問有點擔心，不知要答什麼，但他之後愈講愈起勁，從平衡時空說到新買的寶馬座駕，更以物理學分析羽毛球的轉動，談了將近半小時，比在場上的時間還要多。

「我在場上就像21歲一樣，與其他球員一樣年青。」（趙子晉攝）

「在我工作的30年間，大多時間都是獨來獨往，獨個出外工作、獨個吃飯，甚少機會與其他人交流，如今每當我參加不同比賽，遇見不同的球手，他們全都好好，是我每次出賽期待的地方。」

翻看韋斯達的戰績，2016年起，單打連輸54場，但他對於勝負自有一套：「老實說，大家看我的比賽都沒有太大期望，但不時都有朋友、球迷對我說，『看完你比賽我也想打波，你65歲可以，我40歲都可以』。年齡不是界限，這也是我堅持下去的原因之一。」韋斯達如今每星期訓練一次，平日最少拉三次筋，即使他的實力不如年輕對手，但他始終堅持下去。「我好喜歡身體在運動時的狀態，沒有痛楚，腳步感覺很輕，每場賽事都有挑戰性，這些感覺是釋放，同樣是活着的感覺」。

打羽毛球可以有很多原因，某些人覺得是基於某種衝動；在韋斯達來說，是活着。