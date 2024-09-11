香港羽毛球公開賽次日賽程 港將接連登場 戴資穎上演最後一舞
撰文：普利森
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香港羽毛球公開賽第二日賽事，香港隊成員分途出擊外，男﹑女單的星將安賽龍與戴資穎將在紅磡體育館亮相。
香港羽毛球公開賽2024｜9月11日香港隊賽程
早上9時起開賽
男雙 洪魁駿/呂俊瑋（香港） 對 王齊麟/邱相榤（中華台北）
女單 梁珈穎（香港）對 THET HTAR Thuzar（緬甸）
不早於中午12時開賽
男單 吳英倫（香港） 對 西本拳太（日本）
混雙 呂俊瑋/傅智恩（香港） 對 魏俊緯/詹又蓁（中華台北）
女單 盧善恩（香港）對 馬子雪（香港）
混雙 鄧志輝/梁悅儀（香港）對 葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）
不早於晚上6時半開賽
混雙 鄧俊文/謝影雪（香港）對 王齊麟/許尹鏸（中華台北）
男單 李卓耀（香港）對 陸光祖（中國）
混雙 李晉熙/吳芷柔（香港）對 黃天啟/林秋仙（馬來西亞）
男單 伍家朗（香港）對 安賽龍（丹麥）
男單 陳延澤（香港）對 梁峻豪（馬來西亞）
9月11日其餘焦點賽程
早上9時起開賽
男單 奈良岡功大（日本）對 黃郁豈（中華台北）
男雙 徐承宰/姜敏赫（韓國）對 江凱興/戴偉欽（馬來西亞）
不早於中午12時開賽
男單 真庭（印尼）對 T.J.波波夫（法國）
女單 大堀彩（日本）對 Aakarshi KASHYAP（印度）
女單 拉查諾（泰國）對 邱品蒨（中華台北）
不早於晚上6時半開賽
女單 戴資穎（中華台北）對 Isabelle RUSLI（美國）
男單 基斯迪（印尼）對 王子維（中華台北）
混雙 魏雅欣/蔣振邦（中國）對 費甸拿亞/韋查查（印尼）
混雙 馮彥哲/黃東萍（中國）對 Ruttanapak OUPTHONG/Jhenicha SUDJAIPRAPARAT（泰國）
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