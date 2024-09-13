全紅嬋返鄉下大疊現金贈祖母　下午熱情派西瓜　晚上叫支持者回去

中國奧運跳水金牌得主全紅嬋昨日（12日）回到鄉下廣東湛江邁合村，群情洶湧，大量人群聚集在全紅嬋家門外，不少人圍觀拍照，拍片開直播。在下午，她曾到門外派水果，送給屋外的支持者消暑。最後，全紅嬋在晚上10時多出到一樓露台，叫外面的人回去，不要在圍在屋外。



在昨日，警方開路下，全紅嬋坐旅遊巴回到鄉下湛江邁合村。下車時，她戴住太陽帽，穿了淺色外套及牛仔長褲，腳踏運動鞋，斜孭袋上繫了兩個烏龜公仔。全紅嬋爸爸幫她搬行李落車，她就第一時間入去，與祖母見面，並與對方擁抱。據內地傳媒披露，全紅嬋已經有兩年沒有回家。有人影到，全紅嬋從外套的袋中掏出一疊銀紙，送給祖母。

有人影到，全紅嬋將一疊現金給祖母。（微博）

全紅嬋回鄉，群情洶湧，昨日愈來愈多人聚集在她的家門外。全紅嬋亦相當好客，下午拿了一些水果派給門外的人消暑，包括切好了一塊塊的西瓜及哈蜜瓜。

直到入黑，門外的人群亦未散去。在晚上10時多，全紅嬋現身一樓露台，呼籲大家先行回去，翌日再來。她高聲叫喊「小聲一點」、「回去吧！明天再來」、「回去！回去！你們別圍在這裏」及「回去吧！太吵了」。入屋前，她向門外的人揮手道別。

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17歲的全紅嬋在巴黎奧運拿了兩面金牌，分別是跳水女子個人10米高台以及女子雙人10米高台。