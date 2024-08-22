全紅嬋談成長之痛　每天苦練曾多次想放棄　外表樂觀只是不說出來

全紅嬋在巴黎奧運再次光芒四射，這位新一代中國跳水女王直率可愛性格受盡愛戴，回看她在出發到巴黎前，曾親述女子跳水運動員面對的最大難題——發育。增磅7公斤和長高7厘米，幾乎考起這位長年被視為跳水天才的星將，經歷一段痛苦適應期，感慨現在「動作沒有以前好」。



全紅嬋過去3年間增磅7公斤和長高7厘米，經歷一段痛苦適應期。（路透社）

出發巴黎前曾感慨：「動作沒有之前的好」

3年前東京奧運，年僅14歲、個子小小的全紅嬋在女子10米高台以近乎完美演出征服全世界。今年她17歲了，由小女孩變成少女，比起上一屆奧運長高7厘米，體重也增加7公斤。從巴黎她的表現看來，大眾看不出有什麼分別，她在高台上的演出依然接近完美，先夥拍隊友陳芋汐拿下雙人高台金牌，繼而衛冕個人賽，一屆收穫雙金，有個美好結局。

風光背後，外界未必知道過去3年增加那7厘米和7公斤為她帶來多大困擾，出發到巴黎參賽前接受中央電視台訪問，她曾感慨：「我的年齡是正年輕，但是我的動作是沒有之前的好。之前很輕鬆，就很飄也是那種感覺，但現在就是站在台上就感覺已經要碰到水了。」

全紅嬋常常看來愉快輕鬆，她說只因苦處藏在心裏不說。（Getty Images）

「手都還沒伸出來，就覺得已經到水了」

當節目主持人董倩回應認為這說法太誇張，全紅嬋再解釋：「真的很誇張！拿之前的動作去比，現在完成動作之後就距離水非常近。」董倩稱她長高了，對體重很敏感的全紅嬋即說，「體重也長了，就會翻騰也會下的很快。落地很快，手都還沒伸出來，就覺得已經到水了。」

為適應身高和體重增長帶來的變化，全紅嬋需要加強體能和力量訓練，以維持原來的技術水平，並提升動作穩定程度。她說中國跳水隊選手每天練習7至8小時，跟大家不想起身返工一樣，她也有早上累得不想起床的時候，「鬧鐘響了，就在床上特別累吧，不想起來。在床上一直躺着，就早操也沒去。」

多次想放棄 「每天訓練要怎麼堅持？」

縱然在巴黎接受香港傳媒訪問時，她說比賽期間「沒什麼困難」，但平日練習時其實不時會出現各種狀況，「就跳不好的時候或者被說的時候，就會很容易想哭。我也想過很多次放棄。每天的訓練要怎麼堅持？今天練完了明天還來，是不是很累？這樣一天一天下去，所以也都會有這樣的想法。」

全紅嬋場內認真，場外愛笑，總是予人一種開朗樂天的感覺，她直言，「看我非常樂觀，但是其實都憋心裏，不輕易講出來而已。」

全紅嬋巴黎奧運個人賽後罕有大哭，陳若琳溫言安慰。（路透社）

外表樂觀只是「不輕易說出來」

全紅嬋家境清貧，一家在家鄉湛江務農，小時候決心練跳水，便是希望日後能改善家人生活，賺錢為媽媽治病。小小年紀已被送入國家隊受訓，長年離鄉別井苦練，失去普通孩子的童年生活。

她一直很渴望到遊樂場玩，東京奧運後隊中「師姐」陳藝文拉大隊帶她去玩達成心願，因此她跟暱稱為「熊姐」的陳藝文感情最為要好。她也很喜歡烏龜和毛公仔，媽媽曾心痛地指因為以前家貧無錢買，如今人人都知道全紅嬋愛烏龜公仔，每次出場比賽粉絲和支持者都會送大量烏龜公仔給她，賽後總是「滿載而龜」。