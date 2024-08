巴黎奧運直擊｜全紅嬋不因長大而改變　贏出頂尖對決勝在不為所動

全紅嬋獲全數評判給予滿分的第一跳,在巴黎奧運跳水館內,是讓記者一齊爆粗、別國傳媒提早離場的震撼。

場上無比嚴肅認真的她,場下保持童真與直率,不會因即將成年就改變個人風格。「我做我自己就好,不用為別人改變自己。」衛冕女子十米高台金牌關鍵,其實就是她本人。

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



全紅嬋上屆突然冒起,以年僅14歲之齡贏得東京奧運女子10米高台跳水金牌,之後更憑金句、可愛活潑性格在內地爆紅。當然要感受她這一時無兩的人氣吧,坐在比10米高台更高的記者席,場內盡是不斷揮動的中國國旗,也有人自製旗幟,紅底黃字寫上「全紅嬋加油,為冠軍而戰」。

全紅嬋衛冕10米台,連贏兩屆奧運金牌。(路透社)

然而全紅嬋「不為所動」,比賽期間她總是一臉嚴肅。她坐在膠椅上,把身體縮進大褸內,翹起雙手,戴上耳機聽着節奏強勁的音樂,「自閉」地讓自己嗨起來。每一輪全紅嬋都有自己的步驟,在池邊先跳進水裏、估計是練習壓水花;一級一級走上高台,在中段等待時又積極複習動作,卷身壓腿、抱身轉動。

她的第一跳已得滿分,旁邊的外國記者連忙點算,得知全紅嬋獲全部七個評判給予10分後,對我露出一副難以置信的笑容。這真正「完美」一跳也震驚得讓我爆粗,本以為在外地不怕被人聽見,遠方卻傳來同一記廣東話粗口(黐X線),即醒起全紅嬋也是廣東人,相信附近的正是採訪鄉里的內地傳媒吧。

其實比賽之前,早已預計到戰況會是陳芋汐跟全紅嬋之爭,但兩人第三跳後,已拋離第三位的朝鮮選手30分,有記者不禁說:「其他人都可以回家」;而的確有來自澳洲的記者在第四輪後已率先收拾離開,提早到混合採訪區,可見這對中國「雙保險」的威力。

陳芋汐(左)和全紅嬋(右)在女子10米高台跳水分奪銀牌和金牌。(路透社)

「This is how legends are made」全紅嬋入水展示「水花消失術」後,現場響起美國歌手Sam Tinnesz的《Legends Are Made》。她頂住每輪都在陳芋汐之後、知悉對方分數後才跳的壓力,最後險勝4.9分,鏡頭捕捉到陳芋汐空洞的眼神,她即使在世界盃總決賽、世錦賽擊敗過全紅嬋,來到奧運始終屈居在對方之後,連續兩屆摘銀。

全紅嬋好像沒有太察覺到隊友情緒,衝入對方懷中,但她就是如此天真。黃色配上各種蝴蝶結的拖鞋;頒獎禮後獲「粉絲」從看台上掟下各種毛公仔,她逐一拾起挑選,她把最愛的小烏龜抱着走入混合採訪區,中國隊職員跟義工想讓她受訪時輕鬆點、幫她保管公仔,她報以一句「不要給我弄丟」;訪問時不斷拍打條狀禮盒發出聲響,依然童心未泯。

全紅嬋最緊張的是她隨身攜帶的寶貝公仔,千叮萬囑工作人員不要把它們遺下。(01體育記者袁志浩攝)

明年三月便踏入18歲的她,這種古靈精怪的形象能否延續下去,她會擔心形象而改變風格嗎?

「為什麼要改變?我做我自己就好,不用為別人改變自己。」首跳的完美滿分,就是因為她沒有想太多,一直在「做好自己」,「今天贏,關鍵在於我自己」。

全紅嬋登上頒獎台。(路透社)

年紀少少的她根本是看破世事吧,別人叫她天才,她說「這些都是練(回來)的」;三年來改變動作、身體發育增重影響發揮,她不會訴說有多辛苦;記者問她下屆會否參賽,她答得精警:「後邊的事後邊再想,先做好現在的事情。」

她當下最大的心願,是「我想回家」,讓人哭笑不得。

有人說成長就是向世界妥協,那但願現實不會磨平她的稜角,讓她永遠都是這個天真爛漫的全紅嬋。