羽毛球香港賽｜鄧俊文謝影負中國蔣振邦/魏雅欣　輸0：2無緣決賽

香港羽毛球公開賽周六上演連場準決賽，鄧俊文/謝影雪將於下午5時火併中國的蔣振邦/魏雅欣，力爭殺入決賽。本文持續更新「鄧謝配」戰況。



香港體育館現場不少球迷高舉「鄧謝配超FIRM」的手幅支持鄧俊文/謝影雪。兩人甫開局便落後，儘管蔣振邦/魏雅欣一記出界，港隊追至5：6，但之後連番失誤，令蔣/魏打出一波6：0攻勢，「鄧謝配」落後5：11進入中場休息。

（夏家朗攝）

首局進入中局，「鄧謝配」形勢急轉直下，一下子已落後6：15。鄧俊文左飛右撲救球和扣殺，一度手指受傷需到場邊治療流血。蔣振邦/魏雅欣速度極快，加上後者封網防守非常嚴密，「鄧謝配」陷入苦戰，蔣振邦一記對角抽擊結束首局，蔣/魏贏21：12。

（夏家朗攝）

「鄧謝配」在第二局開局與對手僵持，不像第一局般「倒水式」失分，與蔣振邦/魏雅欣互有攻守，謝影雪擊球落網，港隊才錄得今局第一次落後2分， 以4：6落後。謝影雪開始在網前加快搶點搶時機，不過蔣/魏打法非常硬朗，鄧/謝以6：11落後進入中場休息。

（夏家朗攝）

中場休息後，鄧俊文/謝影雪陷入劣勢。兩人由中場休息前落後6：8開始，被對手連取13分，最終以6：21失掉第二局，輸局數0：2，無緣決賽。

鄧俊文/謝影雪香港公開賽晉級路

32強 22：20、21：17勝王齊麟/許尹鏸（中華台北）

16強 16：21、21：19、21：15勝葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

8強 21：18、21：17勝吳塤閥/賴潔敏（馬來西亞）

